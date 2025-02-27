Практически весь общественный транспорт на Кубани оснащен терминалами

В Краснодаре и Сочи доля безналичной оплаты проезда в общественном транспорте продолжает расти. По данным на 1 января 2025 года, из более чем 5,2 тыс. транспортных средств, работающих в крае, 99,9% оснащены терминалами для приема карт. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году пассажиры оплатили проезд в транспорте Краснодарского края более 310 млн раз, из них 86% — с использованием карт. По уровню безналичных платежей Кубань занимает второе место в России. В Краснодаре и Сочи количество таких транзакций особенно велико: в среднем на один терминал в день приходится 226 и 183 операции соответственно. В Ейском и Динском районах показатель составил 134 и 102 платежа.

Как отметила заместитель начальника Южного ГУ Банка России Виктория Олейник, еще пять лет назад терминалами для оплаты картами было оснащено лишь 30% транспорта, сейчас их почти 100%. Важно, чтобы жители не только городов, но и сельской местности имели равные возможности для удобных расчетов, добавил госпожа Олейник.

При этом в ряде муниципалитетов, несмотря на техническую оснащенность, количество безналичных платежей остается низким. Власти намерены усилить разъяснительную работу с перевозчиками и водителями, а также информировать пассажиров о преимуществах оплаты картами и возможных маркетинговых программах.

Вячеслав Рыжков