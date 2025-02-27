Умер основатель Института Европы РАН Виталий Журкин

Основатель и почетный директор Института Европы РАН Виталий Журкин умер на 98 году жизни 26 февраля, сообщила пресс-служба института. Прощание с ним состоится 3 марта в прощальном зале Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко, 25.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Институт Европы РАН Фото: Институт Европы РАН

«Виталий Владимирович воспитал большую плеяду ведущих ученых-международников, специалистов по безопасности, европеистов. Его всегда отличали живость ума, объективность, глубокое знание предмета, открытость новому, уважение других точек зрения, отстаивание интересов нашей страны. Мы потеряли большого ученого, коллегу, нашего учителя и наставника»,— говорится в сообщении института.

Виталий Журкин окончил МГИМО МИД СССР, после чего работал на Гостелерадио и в газете «Правда», в отделе стран Азии и Африки. С 1968 года работал в Институте США и Канады АН СССР, пройдя там путь от завотделом до замдиректора. В 1980 году Виталий Журкин стал лауреатом Государственной премии СССР. В 1987 году господин Журкин создал Институт Европы, который объединил российских европеистов в рамках Ассоциации европейских исследований. В 1990-е годы ученый занимался военными и невоенными аспектами безопасности, анализировал угрозы, связанные с терроризмом, изучал вопросы внешней политики Евросоюза и НАТО. Академик награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени и Дружбы Народов, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета.

Полина Мотызлевская