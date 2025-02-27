Экс-ректора СГЭУ освободили от обвинений в подлоге

Бывшему ректору Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлане Ашмариной вменяется покушение на присвоение или растрату в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30; ч. 4 ст. 160 УК РФ). Из материалов обвинения, предъявленного бывшему руководителю вуза, исключена ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщается в картотеке судебных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший ректор СГЭУ Светлана Ашмарина

Фото: sseu.ru Бывший ректор СГЭУ Светлана Ашмарина

Фото: sseu.ru

Аналогичное обвинение предъявлено бывшему заместителю начальника отдела по научным исследованиям и подготовки научных кадров СГЭУ Ларисе Березовской. Следствие считает ее предполагаемой сообщницей Светланы Ашмариной.

Светлана Ашмарина была задержана в декабре 2021 года. Тогда же в отношении нее возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 30; ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое позже переквалифицировали на присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ) и подлог (ст. 292 УК РФ).

Следствие установило, что СГЭУ и Владивостокский госуниверситет заключили фиктивные договоры, по которым самарский вуз якобы выполнял научно-исследовательские работы и получил за них 3,5 млн руб. Деньги были направлены на премии сотрудникам Самарского государственного экономического университета, часть из которых в размере 1,2 млн руб. Светлана Ашмарина присвоила себе, считают силовики: в преступной схеме был задействован супруг обвиняемой, который снимал деньги через банкомат.

Также бывшего ректора вуза заподозрили в фиктивном трудоустройстве в вуз своей знакомой в качестве младшего научного сотрудника. Следствие считает, что Светлана Ашмарина присвоила себе зарплату работницы. Ущерб бюджету составил более 900 тыс. руб.

Уголовное дело экс-ректора СГЭУ и ее бывшей подчиненной уже передавалось в суд. Однако в феврале 2024 года материалы вернули следователям на доработку из-за допущенных ошибок. В сентябре, после того, как их устранили, дело передали в прокуратуру для утверждения обвинения.

Материалы снова поступили в суд в феврале 2025 года. В итоговой версии обвинения Светлане Ашмариной и Ларисе Березовской инкриминировали покушение на присвоение или растрату в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30; ч. 4 ст. 160 УК РФ). В четверг, 27 февраля, должны были состояться предварительные слушания по делу.

Георгий Портнов