В Челябинской области ожидаемая зарплата выросла на 20%

На начало 2025 года ожидаемая зарплата в Челябинской области составила 60 тыс. руб. Это на 20%, или на 10 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. сообщает hh.ru.

Самый сильный рост желаемого жалованья в регионе произошел у представителей высшего и среднего менеджмента. У таких кандидатов ожидаемая сумма доходов выросла на 24%, или на 23,9 тыс. руб. На более высокую зарплату стали также рассчитывать специалисты по инвестициям и консалтингу (+23%, на 22,3 тыс. руб.), финансисты и бухгалтеры (+40%, на 20 тыс. руб.) и рабочие в сфере добычи сырья, производства и сервисного обслуживания, а также аграрии (+25%, на 20 тыс. руб.). Уровень желаемого жалованья увеличился и у сотрудников сферы закупок (+32%, 19,5 тыс. руб.), HR-специалистов (+34%, на 17,8 тыс. руб.), IT-специалистов (+27%, на 17 тыс. руб.) и строителей (+19%, на 15,3 тыс. руб.).

На самые высокие заработные платы сейчас в области претендуют соискатели из таких направлений, как «Высший и средний менеджмент» (123,9 тыс. руб. в среднем), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (120 тыс. руб.), а также «Сельское хозяйство», «Добыча сырья» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 100 тыс. руб.).

Виталина Ярховска