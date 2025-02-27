В Instagram Reels из-за сбоя стал массово появляться шокирующий контент

Пользователи Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) с вечера 26 февраля начали массово жаловаться на появления в Reels рекомендаций с шокирующим контентом. Предварительная причина — сбой в алгоритмах модерации соцсети.

Инженер-разработчик программного обеспечения из Индии опубликовал в X запись с экрана телефона, где он листает ленту Reels: подавляющая часть видео идет с пометкой «потенциально неприемлемый контент». Другие пользователи сообщают, что их лента выглядит как хаотичная подборка шокирующего контента, пишет securitylab.ru.

На утро 27 февраля проблема актуальна и для России. В ленте Reels часто появляются видеоролики с шокирующим контентом, даже если никогда до этого на аккаунте подобных рекомендаций не было, отмечает издание. На момент публикации материала компания никак не прокомментировала ситуацию.