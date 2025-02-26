Отчет пошел

В Нижнем Новгороде на 10% сократился уровень преступности, сообщил начальник городского МВД Олег Соколов в традиционном годовом отчете перед депутатами думы. Вместе с тем растет число дистанционного мошенничества, на которое приходится уже половина всех имущественных преступлений, а система «Безопасный город» требует развития, отметил господин Соколов. Мэрия пока больше сосредоточена на очередных ограничениях для электросамокатов, а заксобранию Нижегородской области предстоит вновь разбираться с законом против работы рюмочных: бизнес-омбудсмен Павел Солодкий выяснил, что нелегальная торговля спиртным начала расти.

Нижегородская полиция попросила у депутатов помощи в профилактике мошенничеств

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Начальник УМВД России по Нижнему Новгороду Олег Соколов отчитался в городской думе о работе полиции за 2024 год. Полковник полиции рассказал, что число зарегистрированных преступлений за год сократилось на 10%, до 14,9 тыс. Среднегородской уровень преступности составил 123,6 преступлений на 10 тыс. населения. «Меры профилактики почти на 20% сократили массив преступлений против личности. Более чем на четверть уменьшилось число фактов причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. Определенное снижение отмечается по имущественным преступлениям, в том числе кражам и грабежам. Реже похищались автомобили, велосипеды и сотовые телефоны. Сократилась активность рецидивистов»,— сообщил Олег Соколов.

В условиях некомплекта нижегородской полиции, который ранее оценивался в 14%, в патрули МВД стали привлекать сотрудников частных охранных предприятий и дружинников, с ноября прошлого года они пресекли сотню преступлений и помогли снижению числа уличных грабежей, разбоев и краж. Тем не менее господин Соколов обратил внимание мэрии и депутатов на нехватку камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», которая помогает полиции в раскрытии преступлений и служит превентивной мерой. «Ряд камер, в том числе в 12 торговых центрах Нижнего Новгорода, недоступны и относятся к сторонним системам. Отдельные камеры демонтированы или находятся в нерабочем состоянии»,— отметил полковник, призвав депутатов и чиновников поработать над расширением системы.

Олег Соколов попросил их активнее работать с избирателями, общественными объединениями и коллективами предприятий по вопросу профилактики мошенничества.

Дистанционные мошенничества достигли половины всех имущественных преступлений, зарегистрированных полицией. Ущерб от действий аферистов превысил 2 млрд руб.

Доля пенсионеров в числе потерпевших составляет пятую часть. Мошенники делают упор на лиц в возрасте 40–50 лет. Каждый третий потерпевший — рабочий предприятий, каждый десятый — медик, педагог или госслужащий.

В числе городских проблем господин Соколов затронул ситуацию с сервисами кикшеринга и частными самокатами. В 2024 году число ДТП с их участием выросло вдвое. Как писал «Ъ-Приволжье», впервые были зарегистрированы смертельные случаи.

На заседании думы 26 февраля мэр Юрий Шалабаев пообещал ужесточить условия для водителей самокатов и сообщил, что переговоры по этому поводу с кикшеринговыми компаниями уже ведутся. В частности, ограничения коснутся скорости. Также планируется упорядочить стоянки для самокатов, которые пользователи паркуют хаотично или бросают где попало.

Также полковник Соколов отметил растущее число жалоб на нелегальную торговлю алкоголем. На это бизнес-омбудсмен Павел Солодкий сообщил, что с тем, как работает закон об ограничениях на работу рюмочных, придется разбираться депутатам областного заксобрания.

Сейчас, по закону, продажа спиртного в заведениях в жилых домах, парках, скверах, рядом с детскими садами и школами после 23.00 запрещена. Исключением стал общепит на центральных улицах и в прилегающих туристических зонах. Тем не менее за 2024 год полиция выявила больше тысячи нарушений, треть из которых — ночная продажа спиртного.

«Мы в заксобрании проанализируем работу этого закона. Важно понимать, сократилось или увеличилось число нелегальных торговых точек после того, как ограничения наложили на добросовестных предпринимателей», — подчеркнул господин Солодкий. Депутаты заксобрания уже высказывали сомнения в том, что новый закон переломит ситуацию с продажей спиртного по ночам.

Комментируя отчет, депутат гордумы Мария Кузнецова отметила, что полиции через систему участковых нужно усилить работу с жильцами многоквартирных домов, которые неосторожно обращаются с газовым оборудованием: «В моем округе жители дома на улице Строкина,14, регулярно жалуются, что их сосед надолго включает газ, не зажигая огня. При этом он может уйти из дома. Человек при этом не нарушает закон, так как находится на своей жилплощади, но создает реальную угрозу безопасности всего дома и его жителей. Если газ взорвется, последствия могут быть необратимыми».

«Сотрудники полиции, получая жалобы на подобные ситуации, могут оказать реальную помощь в усилении контроля за такими жильцами, проводя постоянные обходы домов и разъяснительные беседы с такими жильцами», — уверена госпожа Кузнецова.

Владимир Зубарев