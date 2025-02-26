Два человека пострадали при падении крана на стройке под Калининградом

На стройке в Калининградской области в городе Пионерском упал подъемный кран. Пострадали двое рабочих. Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку по факту произошедшего.

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«По улице Рабочей в Пионерском произошло падение подъемного крана, в результате чего пострадали 32-летний стропальщик и 35-летний крановщик»,— рассказала пресс-служба СКР. Рабочих госпитализировали с различными травмами. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Чтобы вытащить крановщика из кабины, пришлось задействовать сотрудников МЧС. На месте работали шесть спасателей, рассказали в ведомстве. Они помогли рабочему выбраться и передали его врачам.