Газовикам открывают двери в квартиры

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий владельцев и арендаторов квартир впускать в помещение сотрудников газовых служб. Сейчас эта возможность определена постановлением правительства РФ, но жилец может отказаться пускать газовиков, в том числе после составления акта жилищными инспекторами. Авторы поправок предлагают дать возможность коммунальщикам обязывать жильцов допускать их в жилье еще и через суд. В правительстве РФ считают, что обязать жильцов открывать двери квартир «против воли» противоречит Жилищному кодексу (ЖК) РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проверка газового оборудования в доме

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Проверка газового оборудования в доме

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Проект поправок к ЖК РФ и Гражданско-процессуальному кодексу РФ в феврале 2024 года в Госдуму внесли 24 депутата (все — ЕР), в том числе глава парламентского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. В ЖК РФ предлагается вписать норму о том, что собственник и наниматель жилья обязаны «обеспечить доступ» сотрудника специализированной организации к «внутриквартирному газовому оборудованию». В случае отказа газовики будут вправе требовать обеспечить доступ в судебном порядке, а суды — рассматривать заявления в течение 12 дней с момента поступления. Соответствующие решения суда подлежат немедленному исполнению, следует из текста поправок.

В пояснительной записке говорится, что вопрос допуска газовиков в квартиры «стоит остро», а отказники создают угрозу жизни и здоровью всех квартирантов дома.

«Оперативный допуск» в жилье способствует «повышению уровня безопасности эксплуатации» газового оборудования, считают депутаты.

Сейчас отношения газовиков с жильцами урегулированы постановлением правительства №410 от 14 мая 2013 года. По нему обязанность обеспечить доступ в квартиры ложится на заказчика работ — управляющую компанию, ТСЖ, а также собственника или арендатора квартиры (но лишь если у последних есть договор о техобслуживании газового оборудования). В постановлении оговаривается, что жильцы могут отказать в допуске специалиста. В этом случае коммунальщики должны уведомить квартиранта о работах в 20-дневный срок, попытаться согласовать удобное время визита, а в случае очередного отказа — составить акт с привлечением жилищной инспекции. Но и эта процедура сегодня не дает формального права зайти в жилье.

Сейчас по ст. 9.23 КоАП РФ за отказ в допуске к внутриквартирному газовому оборудованию жилищные инспекторы могут накладывать на граждан штрафы в 5–10 тыс. руб.

Соавтор поправок зампред парламентского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева (ЕР) напомнила на слушаниях в Госдуме, что в 2024 году штрафы по этой статье КоАП РФ были увеличены впятеро, но «обязанности допускать представителей газовых служб (в квартиры.— “Ъ”) мы в законодательство не внесли и сейчас заполняем эту пустоту».

Депутат Владимир Плякин («Новые люди») усмотрел в поправках «дополнительную огромную нагрузку» на суды и приставов — в связи с ускоренным (12-дневным) порядком рассмотрения жалоб коммунальщиков. Его коллега Ольга Алимова (КПРФ) удивилась, почему «репрессии» применяются только к жителям, а не к нерадивым газовикам, «которые не приходят в дома, но по актам они там были». Депутат Михаил Шеремет (ЕР), наоборот, предложил отключать газ нерадивым собственникам-отказникам. Парламентарий Андрей Альшевских (ЕР) посетовал, что коммунальщики навещают квартиры в основном в рабочее время, предложив давать гражданам в этот день выходной. Госпожа Разворотнева сказала, что возможности отключений у жителей и санкций для газовых служб предусмотрены упомянутыми постановлением правительства и статьей КоАП РФ, а идея господина Альшевских выходит за рамки проекта. О возможной нагрузке на суды соавтор поправок высказалась в том духе, что это «проблема не только этого закона». Проект был принят в первом чтении, на поправки отводится месяц.

У правительства РФ к законопроекту есть претензии.

В отзыве вице-премьера Дмитрия Григоренко говорится, что предлагаемые депутатами обязанности владельцев и арендаторов квартир уже и так есть в правилах, утвержденных постановлением правительства РФ №410. А поправки о доступе коммунальщиков в квартиры «против воли» их собственников и арендаторов противоречит ст. 3 ЖК РФ о неприкосновенности жилища.

Глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская (СРЗП) также считает, что обсуждаемые в парламенте новации, «вплоть до извещений о визите газовщиков», уже оговорены постановлением правительства. По ее словам, по ЖК РФ принудительный доступ в жилье возможен в случае стихийных бедствий и угрозе жизни, а неудавшийся «плановый техосмотр» с последующим походом газовиков в суд — «это не тот случай». Госпожа Хованская предлагает принять другой закон — об оснащении многоквартирных домов анализаторами утечки газа, а иначе «дома продолжат взрываться».

Александр Воронов