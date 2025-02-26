TSMC по микросхемам считают

Китай опасается полного контроля Америки над тайваньским производителем полупроводников TSMC. Власти КНР заявили, что Тайвань стремится передать Штатам свою промышленность как «сувенир». Взамен остров якобы надеется получить политическую поддержку от Вашингтона, передает Reuters. TSMC — крупнейший в мире контрактный производитель микросхем. Компания, которая поставляет электронные устройства в том числе Apple и Nvidia, по сообщениям СМИ, ведет переговоры о покупке доли в американской Intel. Участники предполагаемой сделки это не подтверждали, но на фоне новостей акции Intel на прошлой неделе резко выросли на 8% — и это первый скачок за два сложных года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters

Тайваньская компания для США критически важна, отмечает IT-эксперт Сергей Вильянов, поэтому Китай видит в этом угрозу для своего производства: «Со временем роль TSMC стала просто глобальной, и сейчас, если, не дай бог, что-то случится с их производством, это будет означать коллапс мирового масштаба, потому что заменить его на данный момент просто невозможно. Они производят чипы абсолютно для всего — от автомобилей и компьютеров до смартфонов и умных часов. И сейчас, когда в геополитике происходят тектонические сдвиги, Тайвань перестает быть стопроцентно надежным производителем, то есть там возникают риски. Естественно, в США не хотят этого допустить и придумывают разные варианты.

Америка максимально заинтересована в этой компании, это фактически инструмент управления миром. Китай нервничает. Очень много пиара в таких заявлениях. Вполне возможно, что это некий предупредительный выстрел, мол, ребята, мы тут видим, вы что-то суетитесь. Каждое электронное устройство состоит из нескольких десятков разных чипов, и даже без одного из них оно не заработает. Поэтому если будет абсолютный контроль со стороны Соединенных Штатов над TSMC, Китай окажется в очень сложной ситуации».

Зарубежные СМИ напоминают, что TSMC активно взаимодействует с Соединенными Штатами. Так, весной 2024 года тайваньская компания получила американские субсидии в размере $6,5 млрд и льготные кредиты в размере $5 млрд. А к 2030-му на эти средства TSMC планирует запустить в Аризоне три завода. И такого сотрудничества для американской стороны может быть вполне достаточно, допускает аналитик, автор проекта abloud62 Алексей Бойко:

«Здесь, конечно, геополитики больше, чем технологий. TSMC и ряд других тайваньских компаний, безусловно, весьма значимы для высокотехнологических бизнесов США и в целом в плане ставки на приоритетное активное развитие систем искусственного интеллекта. TSMC тесно сотрудничает с Соединенными Штатами. По просьбе американцев эта компания решилась на строительство производств на американской территории. И высказывание Китая о каком-то полном переходе промышленности Тайваня под контроль США достаточно странное. Каких-то принципиально новых движений за последние дни вроде бы не происходило.

Кроме того, я не думаю, что на Тайване всерьез полагаются на какой-то щит со стороны США. Соединенным Штатам не важен Тайвань как таковой, как бы это ни звучало цинично и печально. Им важен доступ к современным технологиям. Сейчас они пытаются его восстановить силами той же самой TSMC, Samsung. Как только этот процесс завершится и приведет к созданию достаточно объемного серийного производства, защита Тайваня и тесная дружба с ним будут важны только в том смысле, чтобы не допускать Китай к этим технологиям».

По данным Bloomberg, в октябре прошлого года TSMC стала самой дорогой компанией, зарегистрированной в Азии. Ее капитализация в моменте превышала $1 трлн. С конца 2022-го на фоне глобальной гонки искусственного интеллекта акции тайваньского производителя выросли более чем в два раза.

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Анна Кулецкая