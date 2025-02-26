Удобрения пустили под откос

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики, внесенного в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. По данным следствия, он подорвал железнодорожные пути в Рязанской области и пытался атаковать военный аэродром с помощью начиненных взрывчаткой квадрокоптеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Сидики

Фото: из личного архива Руслана Сидики Руслан Сидики

Фото: из личного архива Руслана Сидики

Главное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) завершило расследование уголовного дела в отношении Руслана Сидики. Ему вменяются в вину сразу несколько статей УК РФ — теракт, незаконный оборот взрывчатых веществ, незаконное изготовление взрывных устройств и покушения на эти виды преступлений, прохождение обучения террористической деятельности.

По данным СКР, 11 ноября 2023 года около половины девятого утра 35-летний Руслан Сидики совершил подрыв самодельного взрывного устройства на 190-м километре железнодорожного пути между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области.

В результате было повреждено 300 м железнодорожного полотна, на месте взрыва образовалась воронка, а 19 первых вагонов товарного состава №2018 сошли с рельсов. В кабине машиниста выбило стекла, сам он отделался незначительными травмами. Во взорванном поезде перевозились удобрения. В РЖД оценили ущерб в 30 млн руб.

На месте подрыва следователи и криминалисты нашли части от аккумуляторных батарей, схемы самого взрывного устройства. За совершенное преступление Сидики якобы должен был получить от спецслужб Украины $15 тыс., сообщал ТАСС.

Руслана Сидики задержали в декабре 2023 года в его рязанской квартире.

На допросе в СКР он сообщил, что в феврале 2023 года в Стамбуле его завербовали сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, после чего он прошел диверсионную подготовку в латвийском городе Екабпилсе и весной 2023 года вернулся в Рязань. О попытке атаковать военный аэродром Дягилево фигурант сообщил сам на очередном допросе. Как следует из его показаний, 20 июля по заданию ГУР МО Украины он изготовил взрывные устройства, снарядил ими четыре квадрокоптера и запустил их в сторону аэродрома.

Свою вину Сидики, по данным СКР, в ходе расследования полностью признал, пояснив, что действовал из «идейных соображений». 2 декабря 2023 года Дорогомиловский суд столицы поместил господина Сидики под арест. Недавно Московский городской суд продлил ему срок содержания под стражей до 24 апреля.

После утверждения обвинительного заключения военной прокуратурой материалы дела будут направлены для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд. Сейчас обвиняемый заканчивает ознакомление с материалами дела

Адвокат обвиняемого Игорь Поповский сообщил “Ъ”, что позиция его подзащитного сейчас изменилась. В частности, он отрицает, что получил за границей специальную подготовку перед совершением преступлений, но признает вину в устройстве подрывов. Адвокат утверждает, что его клиент якобы подвергался пыткам, в связи с чем защитой была направлена жалоба в рязанское управление СКР. «Он действовал из идейных соображений, не рассчитывая на денежное вознаграждение. Также он не уверен, что контактировал именно с ГУР Украины»,— добавил адвокат Поповский.

Ефим Брянцев