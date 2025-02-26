Совокупная аудитория «МТС Медиа» за год выросла на 32%

За 2024 год выручка «МТС (MOEX: MTSS) Медиа» выросла более чем на 14% относительно 2023 года, если сравнить с совокупной выручкой активов, вошедших в периметр медиахолдинга, рассказала в интервью «Ъ» гендиректор «МТС Медиа» Софья Митрофанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софья Митрофанова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Софья Митрофанова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Совокупная аудитория "МТС Медиа" выросла на 32% год к году»,— рассказала госпожа Митрофанова.

Софья Митрофанова отметила, что «МТС Медиа» — часть экосистемы МТС, а значит, раскрывать свои финансовые показатели за календарный год раньше медиахолдинга компания не может. Однако она уточнила, что за период с 30 сентября 2023 по 30 сентября 2024 года выручка в абсолютном выражении составила 27 млрд руб.

Подробнее — в интервью Софьи Митрофановой.