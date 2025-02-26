ФСБ предотвратила теракты в Ставрополе, которые планировал сторонник Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла подготовку серии террористических актов в Ставрополе. Злоумышленник, гражданин одной из стран Центральной Азии и сторонник украинского военизированного объединения, признанного в России террористическим, планировал атаки на объекты органов власти и силовых структур края. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Среди целей были главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, госпиталь и администрация Промышленного района города. По данным ФСБ, преступник действовал по указаниям куратора с Украины. Он провел разведку, закупил компоненты для изготовления зажигательных устройств и подготовил «коктейли Молотова». После терактов он намеревался уехать на Украину и вступить в ряды ВСУ.

В ходе операции злоумышленник был задержан. Мужчина признался в содеянном. При обыске изъяты готовые к применению зажигательные смеси и средства связи с инструкциями от куратора.

В телефоне задержанного спецслужбы нашли переписку с куратором и видео, которое записано для отчета. В нем мужчина демонстрировал изготовленные «коктейли Молотова». Всего он сделал пять бутылок с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).