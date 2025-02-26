Власти Тольятти призвали не поддаваться панике, услышав сирены на ГЭС
Завтра, 27 февраля, на Жигулёвской ГЭС будет проведена комплексная проверка локальной системы оповещения. Об этом сообщили в городской администрации Тольятти.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Проверка начнется в 11:00 (MSK+1). В это время на гидросооружении, а также на полуострове Копылово будут включены сирены экстренного оповещения с сигналом «Внимание всем!».
Тольяттинские власти отмечают, что проверка системы оповещения носит плановый характер и проводится в целях поддержания готовности и работоспособности оборудования.
«Просим жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие!»— заявили в горадминистрации.