Власти Тольятти призвали не поддаваться панике, услышав сирены на ГЭС

Завтра, 27 февраля, на Жигулёвской ГЭС будет проведена комплексная проверка локальной системы оповещения. Об этом сообщили в городской администрации Тольятти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Проверка начнется в 11:00 (MSK+1). В это время на гидросооружении, а также на полуострове Копылово будут включены сирены экстренного оповещения с сигналом «Внимание всем!».

Тольяттинские власти отмечают, что проверка системы оповещения носит плановый характер и проводится в целях поддержания готовности и работоспособности оборудования.

«Просим жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие!»— заявили в горадминистрации.

Алексей Алексеев