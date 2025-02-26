Apple исправит ошибку распознавания речи, путающей слова «Трамп» и «расист»

Корпорация Apple пообещала исправить ошибку, из-за которой система распознавания речи в iPhone часто писала слово «Трамп» вместо произнесенного слова «расист», хотя тут же исправляла это. Внимание к этому было привлечено после того, как в TikTok появился ролик, в котором iPhone несколько раз расшифровывает слово «расист» как «Трамп».

В Apple заявили, что знают о проблеме и исправляют ее. В компании ошибку объяснили тем, что система распознавания во многих случаях сначала подбирает другие слова с «фонетическим сходством», а после произнесения слова целиком вносит исправления. Apple отметила, что словом «Трамп» система заменяет не только слово «расист», но и некоторые другие слова с «р».

Яна Рождественская