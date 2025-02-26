Празднование Масленицы обойдется бюджету Самары в 1,1 млн рублей

На празднование Масленицы в Самаре планируется потратить более 1,1 млн руб. из муниципального бюджета. Это следует из документов на сайте госзакупок, опубликованных в среду, 26 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физкультуры и массового спорта в Самаре провело три аукциона на проведение праздничных мероприятий. Один из тендеров стоимостью 369 тыс. руб. касается оплаты услуг разнорабочих на общегородском празднике «Масленица 2025».Договор заключен с ИП Азамджоном Мирзоевым.

Второй тендер на 150 тыс. руб. предусматривает создание концепции и тематической локации для конкурса-выставки «Самарская Маслена». Контракт на проведение работ заключен с Натальей Отт из Отрадного. Третий аукцион с начальной ценой более 585 тыс. руб. предполагает услуги по техническому обеспечению на праздновании Масленицы в городе: доставку и монтаж оборудования и декораций, информационных и рекламных материалов с последующим демонтажем. Исполнителем контракта в документах значится ИП Максим Трейтман.

Георгий Портнов