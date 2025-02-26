Челябинское сельхозпредприятие продают на торгах за 780 млн рублей

«Российский аукционный дом» выставил на торги 100% доли челябинского ООО «Агрофарм». Начальная стоимость лота составляет 780 млн руб. Объявление опубликовано на сайте «РАД».

Предприятие расположено в селе Травники Чебаркульского района. Оно выращивает зерновые и зернобобовые культуры, семена масличных культур, а также производит комбикорм. Сельхозпредприятие имеет в собственности 101 участок общей площадью более 3,4 тыс. га, здания и сооружения площадью 9,7 тыс. кв. м, 94 единицы сельскохозяйственной техники,12 тракторов, 19 транспортных средств, а также арендует 43 земельный участка общей площадью 5,8 тыс. га. Заявки для участия в аукционе принимаются до 8 апреля, итоги подведут 11 апреля.

ООО «Агрофарм» зарегистрировано в селе Травники с 2014 года. По данным «СПАРК—Интерфакс». Бенефициаром и руководителем компании является Александр Куперберг. Выручка от продаж за 2023 год составила 88,3 млн руб., чистая прибыль — 36,6 млн руб.