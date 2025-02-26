В «Единой России» назвали наиболее конкурентные регионы на предстоящих выборах

«Единая Россия» (ЕР) ожидает острой конкурентной борьбы как минимум в семи регионах в предстоящий единый день голосования в сентябре 2025 года. Эти субъекты РФ перечислил член генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов на экспертном круглом столе Фонда развития гражданского общества. «2025 год важен, потому что мы заходим в период формирования Госдумы девятого созыва»,— подчеркнул партиец.

На предыдущих выборах в тех же регионах в 2020 году ЕР забрала 76,6% общего числа разыгрываемых мандатов, но «не везде у нас были удачи и успехи», отметил господин Перминов: «Анализируя ситуацию, к которой мы подходим в 2025 году, мы, конечно, видим регионы, в которых нас ожидают крепкие баталии». «Баталий» единороссы ждут в Коми (там одновременно пройдут выборы главы республики, депутатов госсовета и городского совета Сыктывкара), где сохраняется «проблематика, связанная с экологией», в Новосибирской области (заксобрание региона и горсовет Новосибирска), где «уже искрят межэлитные противоречия», а также в Костромской (выборы губернатора, депутатов заксобрания и думы Костромы) и Тамбовской областях.

Обратить особое внимание единороссы также намерены на кампании в Томске (гордума), где на прошлых выборах ЕР забрала «всего 11» из 37 мандатов, Орле (гордума), где «крепкая партийная организация находится в состоянии постоянного политического соревнования с губернатором от КПРФ», и в Оренбурге (горсовет), где «были техногенные истории» и «накопились задачи», решение которых скажется на уровне поддержки партии.

Напомним, 14 сентября 2025 года пройдут выборы глав 19 субъектов РФ, депутатов 11 региональных парламентов и гордум 23 административных центров.

Подробнее о партийной конфигурации в преддверии ЕДГ-2025 — в материале «Партии ждут перемен».

Григорий Лейба