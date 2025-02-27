21 февраля сеть бутик-отелей ACADEMIA отметила свой день рождения. На протяжении четырех лет компания радует гостей незабываемыми эмоциями, объединяя безупречный sole & soul-сервис* с глубоким уважением к историческим зданиям. ACADEMIA управляет реализацией проектов в сфере сохранения и восстановления объектов культурного наследия, приспосабливая их под исторические бутик-отели, бережно сохраняя оригинальные исторические элементы и предметы охраны.

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Стратегический курс бренда направлен на постоянное улучшение качества услуг, что подтверждается высокими рейтингами: оценка отелей и ресторанов под брендом ACADEMIA на «Яндекс.Картах» стабильно держится на уровне 5.0. Высокий уровень загрузки отелей свидетельствует о растущей популярности ACADEMIA среди тех, кто ценит не только комфорт, но и возможность получить неповторимые эмоции и впечатления, проживая в историческом бутик-отеле.

Праздник по случаю дня основания компании проходил в недавно открывшемся ресторане ACADEMIA BAR SHUVALOFF при одноименном бутик-отеле на Моховой улице. Ресторан занимает особое атмосферное место в особняке — бывший рабочий кабинет самого графа А. П. Шувалова. Здесь отреставрировали арку с мраморными колоннами и уникальный потолочный плафон, декорированный кессонами и розетками тончайшей работы.

Фото: пресс-служба ООО «ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ»

ACADEMIA, следуя своему слогану «Гостеприимство как искусство», сделала значительный шаг вперед в индустрии впечатлений. На закрытом мероприятии в день рождения бренда был представлен новый усовершенствованный концепт, который включает в себя иммерсивное погружение в историческую атмосферу. Вскоре этот формат станет доступен всем посетителям отелей и ресторанов ACADEMIA. Компания старается обеспечить не только красоту, эстетику и комфорт, но и уникальный опыт, оставляющий след в памяти.

Первое погружение гостей мероприятия в историческую концепцию началось с особого видеоприглашения от самого графа Шувалова, которое получил каждый гость. Программа мероприятия на всем протяжении имела единую линию, позволяющую каждому гостю почувствовать себя частью истории. Не станем раскрывать все подробности, но каждый участник испытал стопроцентное погружение в эпоху ХIХ века, отметив, что данная программа открывает новую эру в сфере гостеприимства и задает новый тренд для рынка HoReCa**.

Фото: пресс-служба ООО «ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Среди гостей, разделивших радость этого события, был и почетный гость вечера — актриса Дарья Мороз. Она поздравила компанию ACADEMIA такими словами: «Люблю Петербург и рада быть гостем здесь, особенно в таких необычных концептуальных бутик-отелях. Здорово, что ваша компания постоянно совершенствуется в такой прекрасной инициативе — в восстановлении исторических особняков с богатым наследием. Создавая в них бутик-отели, компания дарит им вторую жизнь и сохраняет для следующих поколений».

Фото: пресс-служба ООО «ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ»

На празднике гостей угощали нежной говядиной вагю три-тип с соусом берблан с добавлением сычуаньского перца и оливкового масла, сервированной черной икрой «Империал» и черным трюфелем. Это блюдо из нового меню ресторана ACADEMIA BAR SHUVALOFF, разработанного бренд-шефом Ильей Харченко. Также гостям мероприятия приоткрыли завесу тайны и познакомили с одним из коктейлей под названием June из новой цветочной коктейльной карты «Времена года», состоящей из 12 авторских коктейлей от бренд-шеф-бармена Даниила Лемана.

* Sole & soul сервис (от англ. sole — «единственный» и soul — «душевный»).

** НоReCa — индустрия гостеприимства.

ООО «ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ»