Комитет ГД одобрил запрет участия иноагентов в образовании и просвещении

Комитет Госдумы по безопасности одобрил к принятию в первом чтении законопроект о запрете иноагентам осуществлять любую просветительскую и образовательную деятельность. Сейчас им запрещено преподавать лишь в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Проект поправок в закон «Об образовании» и ст. 9 и 11 закона о контроле за деятельностью иноагентов был внесен в Госдуму в конце января группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия»). Документ предполагает, что лицензия на образовательную деятельность будет аннулирована, если лицо признают (или уже признали) иноагентом. Господин Пискарев, выступая на заседании думского комитета, пояснял, что в случае принятия закон наложит ограничения на иноагентов в плане проведения лекций, семинаров, вебинаров и круглых столов.

Проект также устанавливает прямой запрет на включение имеющих такой статус НКО в реестр социально ориентированных организаций и на оказание им поддержки со стороны муниципалитетов (в дополнение к уже действующему запрету на получение любой помощи от государственных органов).

2 февраля один из авторов законопроекта, депутат Олег Матвейчев («Единая Россия»), пояснял «Ъ», что совершенствование профильного законодательства призвано сделать базовый закон «более эффективным». По его словам, иноагенты постоянно стараются обходить нормы законодательства и активно ведут просветительскую деятельность.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иноагентам запрещают просвещать».

Полина Мотызлевская