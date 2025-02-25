Бюджет растворят в воде

Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области направит 1 млрд руб. из резервного фонда региона на рефинансирование кредитов АО «Нижегородский водоканал», превысивших 4 млрд руб. Соответствующую поправку к областному бюджету депутаты заксобрания планируют принять 27 февраля. Фракция КПРФ полагает, что водоканал как акционерное общество должно самостоятельно обслуживать свои коммерческие займы. Остальные депутаты и чиновники правительства настаивают, что без бюджетной поддержки ресурсоснабжающая организация не переживет 2025 год или будет вынуждена увеличить тарифы в два-три раза.

Нижегородскому водоканалу потребуется еще 2-3 млрд руб. на рефинансирование коммерческих кредитов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет по ЖКХ заксобрания Нижегородской области рассмотрел поправку к областному бюджету о рефинансировании коммерческих кредитов АО «Нижегородский водоканал», 100% акций которого принадлежат администрации Нижнего Новгорода. Для этого из областного резервного фонда через министерство энергетики и ЖКХ планируется направить 1 млрд руб., сообщил председатель комитета Александр Шаронов. Заместитель губернатора Егор Поляков уточнил, что без бюджетных ассигнований водоканал «этот год не переживет», в отличие от АО «Теплоэнерго», управляющего ресурсоснабжающей компанией.

При этом у коммунального предприятия в долгосрочной концессии до 2038 года находится все городское хозяйство водоснабжения и водоотведения.

Сейчас долги Нижегородского водоканала превышают 4 млрд руб., подчеркнул господин Поляков. В основном это коммерческие кредиты, привлеченные по плавающим ставкам. Как писал «Ъ-Приволжье», задолженность водоканала сопоставима с его выручкой. Мэрия Нижнего Новгорода уже обращалась к правительству за финансовой поддержкой. В 2024 году областные власти выделили городу 630 млн руб. на погашение накопленной ссудной задолженности водоканала, еще 70 млн руб., или 10%, софинансировал муниципальный бюджет.

При этом финансовые проблемы водоканала копились годами и неоднократно становились предметом уголовных дел в отношении руководства коммунальной компании. В 2023 году водоканал передали в управление более прибыльного АО «Теплоэнерго», однако улучшить финансовую ситуацию пока не удалось.

Финансовое положение водоканала не было бы столь «драматичным», если бы компания привлекала коммерческие займы по фиксированным ставкам, уверен господин Поляков. При этом задолженность ресурсоснабжающей организации — краткосрочная, кредиты оформляли по ставкам 25–30% годовых на сокращение кассовых разрывов и текущую деятельность предприятия, добавил Александр Шаронов. Председатель фракции КПРФ Роман Кабешев напомнил, что акционерное общество само по себе — коммерческая организация, деятельность которой должна приносить прибыль.

«Мы спокойно спасаем водоканал, но при этом просроченную задолженность больниц на 1,7 млрд руб. перед нижегородской областной фармацией за поставки лекарств погасить не можем»,— возмутился депутат. Он поинтересовался, сколько еще потребуется бюджетных средств для финансового оздоровления водоканала и есть ли другие источники погашения кредитов.

В ответ Егор Поляков сообщил, что в 2025 году необходимо рефинансировать 2–3 млрд руб. кредиторской задолженности Нижегородского водоканала:

«Мы посчитали и решили, что 1 млрд руб.— та сумма, которая позволит нам избежать сложностей».

Замгубернатора подчеркнул, что единственные источники финансирования водоканала — платежи населения и юрлиц за водоснабжение и водоотведение, а также бюджетные ассигнования.

Господин Шаронов предупредил, что без бюджетной поддержки коммунальная компания будет вынуждена поднять тарифы в два-три раза, чтобы расплатиться с кредиторами.

«У ресурсоснабжающих организаций нет задачи заработать прибыль. Они должны как можно дешевле предоставить услуги населению. Мы либо используем бюджетные деньги, чтобы заместить часть кредиторской задолженности и обслуживание оставшейся “кредиторки” сохранить примерно на прежнем уровне, либо идти в Региональную службу по тарифам для согласования значительного увеличения тарифов», — считает председатель бюджетного комитета. По его мнению, рефинансирование задолженности водоканала при действующих высоких процентных ставках является справедливым и разумным.

Коллег поддержал советник-наставник губернатора, депутат Дмитрий Бедняков. Он полагает, что ресурсоснабжающие функции водоканала в этой ситуации важнее, чем источники прибыли: «Если мы не поможем коммунальной компании, ее долги вырастут еще больше. В итоге это приведет к необратимым последствиям».

Как писал «Ъ-Приволжье», в мае 2024 года мэрия Нижнего Новгорода просила из областного бюджета 5 млрд руб., чтобы «вытащить водоканал из долговой ямы.

«Не исключено, что мы вернемся к вопросу рефинансирования кредиторской задолженности. Это будет зависеть от процентных ставок, объема задолженности и возможностей бюджета», — подытожил Александр Шаронов.



Бюджетный комитет одобрил поправку к бюджету. Законодательное собрание рассмотрит ее на заседании 27 февраля.

Владимир Зубарев