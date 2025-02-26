В Красноярский краевой суд поступила жалоба на приговор депутату заксобрания

Апелляционная жалоба на приговор депутату красноярского законодательного собрания от ЛДПР Александру Глискову поступила в краевой суд. Дата слушаний пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Приговор парламентарию Центральный районный суд Красноярска вынес 2 октября прошлого года. Александра Глискова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере через посредника (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорили к десяти годам колонии строгого режима и штрафу 10 млн руб. Кроме того, его на восемь лет лишили права занимать выборные должности в законодательных (представительных) региональных органах власти.

Как указывается в деле, депутат через посредника потребовал от заместителя руководителя дорожно-эксплуатационной компании «КрайДЭО» (находится в собственности региона) Самеда Юсубова взятку 5 млн руб. Парламентарий якобы обещал ему покровительство и помощь в сохранении занимаемой должности. Александр Глисков, по версии следствия, с которой согласился суд, получил через посредника только первый транш взятки 1 млн руб.

Александр Глисков своей вины не признал, а в ЛДПР назвали дело «политически ангажированным». Защитники парламентария оспорили приговор.

Илья Николаев