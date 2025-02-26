Москалькова призвала ускорить решение об алиментах для совершеннолетних детей

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила ускорить рассмотрение вопроса о получении алиментов совершеннолетними, которые получают образование и остаются финансово зависимы от родителей. Об этом сказано в докладе омбудсмена, подготовленном по итогам 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Было бы справедливым дополнить Семейный кодекс РФ нормой о праве на получение алиментов совершеннолетними детьми, обучающимися в образовательных организациях. Соответствующий законопроект Минюстом России разработан, предлагаем ускорить его внесение в Государственную думу»,— говорится в документе.

По словам омбудсмена, трудоспособные совершеннолетние дети не имеют прав на алименты, хотя не всегда способны обеспечить себе финансовую независимость из-за 11 лет обучения.

В октябре прошлого года Минюст предложил платить алименты совершеннолетним детям до 23 лет при условии, если они очно обучаются в образовательном учреждении. Такая мера необходима, чтобы студенты вузов и колледжей не работали в ущерб учебе, пояснили в Минюсте.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Алименты вместо стипендии».