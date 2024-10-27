Алименты вместо стипендии

Министерство юстиции обяжет родителей платить алименты своим детям даже после их совершеннолетия, если те получают образование. Сейчас выплаты прекращаются в 18 лет, ведомство же хочет продлить срок до 23 лет. Это нужно, чтобы студенты колледжей и вузов не работали в ущерб учебе, поясняет Минюст. Неуплата таких «образовательных» алиментов будет грозить уголовной ответственностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В пятницу Минюст опубликовал для общественного обсуждения проект поправок к Семейному кодексу РФ с новой статьей «Обязанности родителей по содержанию совершеннолетних детей в связи с обучением». В ней говорится, что родители обязаны финансово обеспечивать своих детей, если те учатся очно.

Выплаты должны производиться вплоть до окончания учебного заведения — «но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста».

Напомним, по действующим нормам выплата алиментов прекращается, когда ребенку исполняется 18 лет (если речь не идет об инвалидах).

Неплательщикам «образовательных» алиментов будет грозить та же ст. 157 УК РФ, что и тем, кто отказывается обеспечивать своих несовершеннолетних детей,— с вилкой наказания от обязательных работ и штрафов до лишения свободы на срок до одного года. «Привлечение должника к уголовной ответственности будет допускаться, если алименты не выплачивались без уважительных причин в течение двух и более месяцев подряд в тот период, когда родитель уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние»,— пояснили в ведомстве. Обратиться в суд должен сам студент.

Законопроект разработан «в целях реализации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей», пишут его авторы.

«Многие совершеннолетние трудоспособные дети оказываются в затруднительном положении и не могут самостоятельно реализовать право на образование, в связи с чем нуждаются в поддержке»,— говорится в пояснительной записке. Предлагаемая мера позволит «равномерно распределить между родителями бремя содержания совершеннолетних трудоспособных детей в период обучения». Авторы инициативы напомнили, что действующее законодательство уже предусматривает поддержку студентов, лишившихся родителя,— они получают пенсию по потере кормильца до 23 лет или до окончания обучения.

«Понятно, что ребенок испытывает потребности не только до совершеннолетия, но и до окончания обучения,— поддержала инициативу глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.— У нас пособия по многодетности выплачиваются до того момента, как старшему ребенку исполняется 18 лет, а если ребенок обучается на очной форме — до 22 лет. Так что эта инициатива — установление справедливости».

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Сергей Макаров заявил “Ъ”, что оценивает законопроект «сдержанно-положительно». Положительно — поскольку финансовая поддержка во время очного обучения детей «весьма логична и необходима», а сдержанно — поскольку инициатива «нуждается в доработке». Господин Макаров указывает, например, что алименты предполагается выплачивать при очном обучении как на бюджетной, так и на платной основе — а ведь решение учиться за деньги может быть принято без учета мнения второго родителя.

Эмилия Габдуллина