АСТ разрешили включить в тариф на электричество расходы на аренду Toyota Corolla

ООО «АвоматизацияСистемыТехнологии» (АСТ), обеспечивающее электроэнергией Стерлитамак, Салават и Ишимбай, смогло убедить арбитражный суд Башкирии в незаконности представления заместителя прокурора Стерлитамака Владимира Чиликина, потребовавшего от компании исключить из расчета тарифа на электроэнергию расходы на аренду Toyota Corolla.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», прокуратура посчитала нарушением федерального закона «Об электроэнергетике» включение в заявку на изменение тарифа на 2024 год затрат на аренду автомобиля для передвижения руководства АСТ. Ведомство попросило компанию скорректировать заявку. Кроме того, расходы на автомобиль были исключены из окончательного расчета и госкомитетом Башкирии по тарифам.

АСТ отказалось выполнять требование надзорного ведомства и обратилось в суд. В иске компания доказывала, что законодательство не запрещает включать в заявку на изменение тарифа расходы на аренду автомобилей.

Суды двух инстанций оставили представление прокуратуры в силе, однако суд Уральского округа вернул дело на новое рассмотрение в арбитражный суд Башкирии. В новом решении говорится, что сам факт предложения включить в тариф расходы на аренду машины не нарушает законодательство об электроэнергетике, так как впоследствии тарифный орган может исключить пункт из обоснования тарифа.

«Оспариваемое представление незаконно возлагает на ООО "АСТ" обязанности по исключению из тарифной заявки на 2024 год расходов на аренду транспортного средства, необходимого для управленческих нужд, создает препятствия для нормальной деятельности организации»,— резюмировал суд.

ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» зарегистрировано в 2013 году в Салавате. Компанией с уставным капиталом 6 млн руб. владеет АО «Николь-инвест». По данным Rusprofile, в 2023 году выручка организации составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 406 млн руб.

Идэль Гумеров