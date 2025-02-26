ВВС Израиля нанесли удары по югу Сирии

Израильские ВВС нанесли удары по военным объектам на юге Сирии, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. Целями, отмечается в сообщении, были командные центры и оружейные склады. Эти объекты, пояснили в ведомстве, представляли угрозу для Израиля.

Судя по заявлению министра обороны Израиля Исраэля Каца, это были превентивные удары, чтобы не допустить вторжения в буферную зону израильской армии на юге Сирии террористический группировок, передает Jerusalem Post.

Телеканал Syria TV со ссылкой на источник в службе безопасности Сирии сообщил, что удар израильских ВВС пришелся по военному объекту в городе Эль-Кисва, который расположен западнее Дамаска. Удары также наносились по объектам в провинции Дараа, отмечает телеканал.