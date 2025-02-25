ЕС попросит Индию помочь с контролем за санкциями против России

Евросоюз рассчитывает на помощь Индии в контроле за соблюдением антиросийских санкций, пишет Bloomberg. С такой просьбой глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратится к индийскому премьер-министру Нарендре Моди в ходе встречи в Нью-Дели, которая пройдет 27–28 февраля. По версии ЕС, Индия могла бы сыграть важную роль в прекращении конфликта на Украине.

В ходе встречи в Нью-Дели стороны также обсудят высокие тарифы Индии на ряд товаров ЕС, в частности вино и автомобили. Также участники встречи намерены согласовать повестку дня саммита Индия—ЕС, который состоится в 2025 году.

Индия не вводила санкции против России, при этом Дели неоднократно призывал к прекращению боевых действий. Нарендра Моди говорил, что Индия занимает «сторону мира». В понедельник ЕС ввел 16-й пакет санкций против России, приуроченный к третьей годовщине боевых действий на Украине. В перечень вошли 35 организаций и 48 физических лиц.

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