Венгрия добивается исключения восьми россиян из санкционного списка ЕС

Венгрия намерена добиться исключения восьми российских граждан из санкционного списка Евросоюза. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Будапешт также стремится получить гарантии ЕС по переговорам о транзите газа через Украину в Европу, прежде чем согласиться на продление антироссийских санкций.

Европейские дипломаты отказались назвать имена людей, которых, по версии венгерских властей, следует исключить из санкционного списка, отмечает Reuters. Представительство Венгрии не стало комментировать информацию агентства.

Продление санкций, введенных против России Евросоюзом, должно утверждаться каждые шесть месяцев. Действие санкций останется в силе только в случае единогласного решения. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что страна не согласится на «поспешное продление санкций в отношении российских граждан».

Подробнее о политике Венгрии в отношении антироссийских санкций — в материале «Ъ» «У Венгрии все и нашим, и вашим».