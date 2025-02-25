Запруд и заставят

Несмотря на охлаждение рынка жилья, пермские девелоперы продолжают пополнять свои земельные активы. В феврале СГ «Развитие» приобрела в м/р Запруд крупный участок в 5,15 га. Территория расположена на ул. Лядовской, рядом с комплексом «Вишневый», возведенным «Развитием» шестью годами ранее. Участок входит в территориальную зону сельскохозяйственного использования. Эксперты называют микрорайон привлекательным для проживания, но отмечают необходимость развивать там социальную и инженерную инфраструктуру. Разные оценки высказываются о переводе площадки в зону жилой застройки: одни собеседники считают, что сделать это позволит механизм комплексного развития, другие говорят о сложностях смены назначения участка.



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По данным «Ъ-Прикамье», строительная группа «Развитие» стала владельцем крупного земельного участка в микрорайоне Запруд Мотовилихинского района Перми. Территория имеет площадь 5,15 га и находится на ул. Лядовской, возле ЖК «Вишневый». По сведениям выписки Росреестра, право собственности на участок 21 февраля перешло к ООО «СЗ „Новострой-14“».

До момента покупки участка «Развитием» площадкой владело ООО «Альянс», согласно kartoteka.ru, учрежденное Ниной Бронниковой. Также правообладателем территории было ООО «Мегаполис.Право» Ильяса Махмудова, возглавляющего другое ООО Нины Бронниковой — «ДНТ „Липовая роща“», которое также числилось в собственниках земельного актива на ул. Лядовской.

В СГ «Развитие» отказались комментировать покупку участка в Запруде.

Согласно публичной кадастровой карте, участок на ул. Лядовской предназначен для сельскохозяйственного использования. По данным Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), участок входит в территориальную зону сельскохозяйственного использования СХ. Помимо «Вишневого», площадку окружают частные дома и пустующие земли.

Отметим, что застройщиком ЖК «Вишневый» (ул. Лядовская, 125, 127, 127а, б, в, г), расположенного рядом с участком на ул. Лядовской, тоже является группа «Развитие». Объект ввели в эксплуатацию в 2018 году. Между «Вишневым» и новой площадкой «Развития» находится участок в 1,4 га в районе ул. Журналиста Дементьева. Эту площадь намеревается застроить с помощью механизма комплексного развития территории девелопер дома Mariinsky на набережной — ООО СЗ «Лядовская МЛ». Участок СЗ «Лядовская МЛ» тоже относился к зоне сельскохозяйственных земель, но весной 2024 года пермская комиссия по землепользованию и застройке согласовала установление там зоны торговли и рынков Ц-5/1 и зоны КРТ.

СГ «Развитие» с 2011 года работает в роли заказчика, девелопера проекта и застройщика, специализируется на возведении жилой и коммерческой недвижимости. Как указано на сайте компании, за время существования группа возвела 28 домов общей площадью более 280 тыс. кв. м. «Развитие» также производит стройматериалы и поставляет их предприятиям отрасли. Сейчас компания активно наращивает свой земельный банк. Среди активов, при­обретенных «Развитием» за последнюю пару лет, — площадки на ул. Плеханова, участок бывшего хлебозавода по ул. Волховской, 40, территории с долгостроями по ул. Уинской, 54 и ул. Екатерининской, 175 и другие.

Гендиректор компании техзаказчика «Комстрин-Пермь» Марина Коноплева отметила, что сменить назначение сельскохозяйственных земель в Перми несложно было в 90-е и в начале 2000 годов. Сейчас курс в стране изменился на достижение продовольственной независимости, и перевод сельскохозяйственных территорий в другие зоны нужно серьезно мотивировать, полагает собеседник. Если перевод в зону, позволяющую жилую застройку, согласуют, при освоении этой площадки потребуется строительство социальной инфраструктуры — детских садов, школ, досуговых центров, поликлиники и прочего. По мнению госпожи Коноплевой, в территории может потребоваться замена и прокладка инженерных сетей. «Даже если решить вопрос перевода участка в другую зону, выдержит ли сам проект такую дополнительную нагрузку с учетом ситуации, сложившейся на рынке новостроек?»— задается риторическим вопросом гендиректор «Комстрин-Пермь».

Директор АН «Твой дом» Дмитрий Клементьев подчеркнул, что в группе «Развитие» хорошо знают территорию Запруда. Сменить зонирование на приобретенном участке компании поможет использование инструмента комплексного развития при его освоении. «Развитие» уже применяет КРТ, например, с помощью этого механизма группа будет застраивать территорию на ул. Плеханова. Дмитрий Клементьев также подчеркнул, что в Запруде давно не строилось жилье, а ЖК «Вишневый» стал одним из последних новых много­квартирных комплексов микрорайона. Кроме того, там потребуется обновить инженерные сети и, скорее всего, возвести новую школу. «Это привлекательная для проживания территория, с хорошей транспортной доступностью, магазинами и многим другим»,— добавил директор АН «Твой дом».

Евгения Ахмедова