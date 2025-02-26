Не первый блин

Масленица — традиционный славянский праздник, который отмечают в течение недели перед Великим постом, символические дни встречи весны и прощания с зимой. В этом году гуляния пришлись на неделю с 24 февраля по 2 марта. В наши дни праздничные мероприятия обычно включают конкурсы, ярмарки, аттракционы, концерты и, конечно, поедание блинов. О том, как отмечали масленицу в Воронежской области в разные годы — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Масленичные гуляния в селе Кривоносово Россошанского района Воронежской области. Февраль 2015 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленица в детском саду Воронежа. Март 1994 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Воспитатель детского сада играет на аккордеоне и поет. Март 1994 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гулянья на площади Ленина в Воронеже. Февраль 1994 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Конкурс поедания блинов на скорость на площади Ленина в Воронеже. Февраль 1994 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Хождение на ходулях. Воронеж, февраль 1994 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гулянья на площади Ленина в Воронеже. Мужчина лезет по столбу за призом. Февраль 1994 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Сжигание чучела Масленицы. Воронеж, 1994 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гуляния в Воронеже. Февраль 1994 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Сжигание чучела Масленицы у городского дворца культуры в Воронеже. Март 1998 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гуляния в Воронеже. Мужчина прыгает через костер. Март 1998 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гуляния в Рамони Воронежской области. Март 2003 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленица в Рамони Воронежской области. Март 2003 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичная забава: молодые люди собираются лезть на столб. Март 2003 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов «Масленичный» столб. Воронежская область, Рамонь, 2003 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Горящее чучело Масленицы. 2003 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гуляния в спортивном комплексе Олимпик. Воронеж, март 2011 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленица в Воронеже. Конкурс борьбы на мешках. Март 2011 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Армрестлинг. Масленица в Воронеже, март 2011 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов «Масленичный» столб, март 2011 года, Воронеж Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Сжигание масленичного чучела в Воронеже, 2011 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Раздача бесплатных блинов со сметаной и чая на площади Ленина в Воронеже. Февраль 2012 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гулянья на воронежской площади Ленина в феврале 2012 года. Мужчина лезет на столб за призом Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Горожане на праздновании масленицы. 2012 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Конкурс по перетягиванию каната. Воронеж, февраль 2012 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гуляния на площади Ленина, 2012 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гулянья на площади Ленина в Воронеже. Февраль 2012 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гуляния в селе Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. Март 2013 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Борьба на мешках в селе Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. Март 2013 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Жители села Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области едят блины. Март 2013 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Конкурс по приготовлению блинов в селе Нижнее Турово Воронежской области. Март 2013 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гуляния в селе Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. Март 2013 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Сжигание чучела Масленицы в селе Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. 2013 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гулянья в селе Кривоносово Россошанского района Воронежской области. Февраль 2015 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Конкурс по бегу со сковородкой с подбрасыванием блина в селе Кривоносово Россошанского района Воронежской области. Февраль 2015 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Бег в мешках. Село Кривоносово Россошанского района Воронежской области, февраль 2015 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Конкурс по бегу с ведрами с водой. Россошанский район Воронежской области, 2015 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Дети катаются на санях. Россошанский район Воронежской области, 2015 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Жители села Кривоносово готовят метровый блин. Россошанский район Воронежской области, 2015 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гуляния в селе Кривоносово Россошанского райна Воронежской области. Февраль 2015 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Жители села Кривоносово Россошанского райна Воронежской области угощаются блинами. Февраль 2015 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Жители села Кривоносово Россошанского райна Воронежской области едят блины. Февраль 2015 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Женщины несут метровый блин. Россошанский район Воронежской области, 2015 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Сжигание чучела Масленицы в селк Кривоносово Россошанского райна Воронежской области. 2015 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Женщина угощает блинами жителей хутора Украинский Россошанского района Воронежской области. Март 2020 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Хутор Украинский Россошанского района Воронежской области. Конкурс по укладыванию блинов в местном клубе. 2020 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гуляния на хуторе Украинский Россошанского района Воронежской области. Март 2020 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Борьба на мешках. Хутор Украинский Россошанского района Воронежской области, 2020 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Сжигание чучела Масленицы. Хутор Украинский Россошанского района Воронежской области, 2020 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гуляния на хуторе Украинский Россошанского района Воронежской области. Март 2020 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Следующая фотография 1 / 50 Масленичные гуляния в селе Кривоносово Россошанского района Воронежской области. Февраль 2015 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленица в детском саду Воронежа. Март 1994 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Воспитатель детского сада играет на аккордеоне и поет. Март 1994 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гулянья на площади Ленина в Воронеже. Февраль 1994 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Конкурс поедания блинов на скорость на площади Ленина в Воронеже. Февраль 1994 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Хождение на ходулях. Воронеж, февраль 1994 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гулянья на площади Ленина в Воронеже. Мужчина лезет по столбу за призом. Февраль 1994 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Сжигание чучела Масленицы. Воронеж, 1994 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гуляния в Воронеже. Февраль 1994 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Сжигание чучела Масленицы у городского дворца культуры в Воронеже. Март 1998 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гуляния в Воронеже. Мужчина прыгает через костер. Март 1998 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гуляния в Рамони Воронежской области. Март 2003 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленица в Рамони Воронежской области. Март 2003 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичная забава: молодые люди собираются лезть на столб. Март 2003 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов «Масленичный» столб. Воронежская область, Рамонь, 2003 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Горящее чучело Масленицы. 2003 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гуляния в спортивном комплексе Олимпик. Воронеж, март 2011 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленица в Воронеже. Конкурс борьбы на мешках. Март 2011 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Армрестлинг. Масленица в Воронеже, март 2011 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов «Масленичный» столб, март 2011 года, Воронеж Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Сжигание масленичного чучела в Воронеже, 2011 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Раздача бесплатных блинов со сметаной и чая на площади Ленина в Воронеже. Февраль 2012 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гулянья на воронежской площади Ленина в феврале 2012 года. Мужчина лезет на столб за призом Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Горожане на праздновании масленицы. 2012 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Конкурс по перетягиванию каната. Воронеж, февраль 2012 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гуляния на площади Ленина, 2012 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гулянья на площади Ленина в Воронеже. Февраль 2012 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гуляния в селе Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. Март 2013 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Борьба на мешках в селе Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. Март 2013 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Жители села Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области едят блины. Март 2013 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Конкурс по приготовлению блинов в селе Нижнее Турово Воронежской области. Март 2013 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гуляния в селе Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. Март 2013 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Сжигание чучела Масленицы в селе Нижнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. 2013 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гулянья в селе Кривоносово Россошанского района Воронежской области. Февраль 2015 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Конкурс по бегу со сковородкой с подбрасыванием блина в селе Кривоносово Россошанского района Воронежской области. Февраль 2015 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Бег в мешках. Село Кривоносово Россошанского района Воронежской области, февраль 2015 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Конкурс по бегу с ведрами с водой. Россошанский район Воронежской области, 2015 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Дети катаются на санях. Россошанский район Воронежской области, 2015 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Жители села Кривоносово готовят метровый блин. Россошанский район Воронежской области, 2015 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гуляния в селе Кривоносово Россошанского райна Воронежской области. Февраль 2015 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Жители села Кривоносово Россошанского райна Воронежской области угощаются блинами. Февраль 2015 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Жители села Кривоносово Россошанского райна Воронежской области едят блины. Февраль 2015 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Женщины несут метровый блин. Россошанский район Воронежской области, 2015 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Сжигание чучела Масленицы в селк Кривоносово Россошанского райна Воронежской области. 2015 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Женщина угощает блинами жителей хутора Украинский Россошанского района Воронежской области. Март 2020 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Хутор Украинский Россошанского района Воронежской области. Конкурс по укладыванию блинов в местном клубе. 2020 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гуляния на хуторе Украинский Россошанского района Воронежской области. Март 2020 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Борьба на мешках. Хутор Украинский Россошанского района Воронежской области, 2020 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Сжигание чучела Масленицы. Хутор Украинский Россошанского района Воронежской области, 2020 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Масленичные гуляния на хуторе Украинский Россошанского района Воронежской области. Март 2020 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов