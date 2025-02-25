Академическая успеваемость

Пермский университет добился судебных решений, которые обязали Росимущество принять в госказну 1247 га земли в Челябинской области и 28 объектов недвижимости. Ранее они составляли имущественный комплекс Троицкого учебно-опытного хозяйства и находились в оперативном управлении университета. ПГНИУ указывал, что фактически актив уже давно не используется, но вуз несет затраты на его содержание. Местное управление Росимущества считает, что безусловных оснований для принятия недвижимости в казну нет, а часть зданий на территории объекта разрушена и имеет нулевую стоимость. В итоге первая, а затем и апелляционная инстанция встали на сторону вуза. Эксперты считают, что эти решения вряд ли будут обжалованы в кассации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, которая удовлетворила требования Пермского государственного национального исследовательского университета к межрегиональному управлению Росимущества в Челябинской и Курганской областях. Как следует и документов суда, в прошлом году вуз обратился в суд, с требованием обязать ответчика принять в казну земельный участок площадью 1247 га и 28 объектов недвижимости, которые находятся в п. Ягодном Троицкого района Челябинской области. Участок был передан университету местным комитетом по земельным ресурсам и землеустройству еще в марте 1993 года в бессрочное пользование. Он относится к категории земель особо охраняемых территорий, с разрешенным видом использования — для исследовательских работ и охраны природы. Недвижимость вошла в состав обособленного подразделения вуза «Троицкое учебно-опытное лесное хозяйство», которое использовалось для организации полевых практик студентов.

Троицкое учебно-опытное лесное хозяйство было создано в 1951 году на территории одноименного лесостепного заповедника. В 1969 году решением Челябинского облисполкома территория учхоза была объявлена ботаническим заказником областного значения. В 2001 году он получил статус государственного природного комплексного заказника. Земля, где он расположен, находится в федеральной собственности.

Избавиться от этого актива руководство ПГНИУ решило еще в 2019 году, а в январе 2020-го вуз обратился к министру науки и высшего образования с просьбой оказать содействие в передаче недвижимости в казну РФ. Из документов суда следует, что рассмотреть возможность использования территории для малого жилищного строительства предлагалось корпорации «ДОМ.РФ», а также министерству по управлению имуществом Челябинской области и федеральным структурам, но никто этой территорией не заинтересовался.

После того как управление Росимущества не приняло участок в казну, ПГНИУ обратился в суд, оспаривая бездействие ведомства. Как было указано в заявлении, фактически участок и здания давно не используются для научной и образовательной деятельности, поскольку находятся в 700 км от Перми, но при этом университет вынужден нести расходы на их содержание. В частности, за 2023 год только на выплату земельного налога пришлось более 2,5 млн руб. Управление Росимущества с требованиями университета не согласилось, тем не менее, суд обязал его принять участок и здания в казну.

На это решение агентство по управлению имуществом направило апелляционную жалобу. В ней заявитель указал, что вопрос принятия имущества в казну РФ должно рассматривать теруправление Росимущества в Пермском крае, по месту регистрации ПГНИУ. Кроме того, в челябинском управлении считают, что нахождение недвижимости в оперативном управлении истца не влечет для него каких-то негативных последствий, поэтому нет и безусловных оснований для его передачи в казну. Также Росимущество указало, что значительная часть объектов на участке находится в неудовлетворительном состоянии, их балансовая стоимость составляет 0 руб., поэтому они не могут быть объектами гражданского права.

В итоге апелляция согласилась с первой инстанцией, что спорное имущество университетом не используется по назначению, поэтому у образовательной организации есть право отказаться от него. Более того, вторая инстанция отметила, что нахождение земли в пользовании университета нарушает его права, поскольку налагает на вуз обязанность платить налоги. По мнению апелляции, доводы о том, что здания на спорном участке разрушены, не имеет отношения для дела, так как право отказаться от имущества у ПГНИУ есть вне зависимости от технического состояния объектов. В то же время обязанность по изъятию имущества в данном случае лежит именно на межрегиональном управлении Росимущества по Челябинской и Курганской области.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит отмечает, что в этом споре суд решал два вопроса: имеет ли университет право в одностороннем порядке отказаться от имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, и какой из территориальных органов Росимущества уполномочен решать вопрос принятия этого имущества в казну. «На мой взгляд, на оба вопроса суды первой и апелляционной инстанций ответили правильно. Университет имеет право отказаться от закрепленного за ним, но не используемого в учебном процессе находящегося за 700 км от него земельного участка, а управление Росмущества по местонахождению участка обязано принять его в казну,— говорит эксперт.— По этим причинам я не вижу оснований для отмены вынесенных решений в кассационном порядке».

Управляющий партнер АБ КИАП Андрей Корельский считает, что перспективы кассационного обжалования ограничены, однако «определенные аргументы для пересмотра дела все же имеются». По его словам, в кассации управление Росимущества вновь может обратить внимание, что фактически часть объектов отсутствует, а ряд из них находятся в аварийном состоянии или имеют нулевую остаточную стоимость. «В целом, кассационная инстанция, скорее всего, поддержит решения нижестоящих судов, так как они вынесены в соответствии с положениями ГК РФ, предусматривающими отказ учреждения от имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления. Однако формальные доводы, такие как фактическое отсутствие объектов, вопросы юрисдикции и необходимость предварительного списания, могут быть использованы для затягивания исполнения судебного решения или частичного его пересмотра»,— полагает господин Корельский.

Дмитрий Астахов