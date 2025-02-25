Белгородский завод металлоконструкций выставил на продажу активы в Москве за 90 млн

На торги в форме публичного предложения выставлено имущество банкротящегося старооскольского АО «Завод металлоконструкций — Экон». Начальная цена лота составляет 90 млн руб., следует из данных «Федресурса».

Лот включает в себя нежилое помещение площадью 290,3 кв. м с мебелью и техникой, два машиноместа (14,6 кв. м и 13,9 кв. м) и две кладовые (8,1 кв. м и 9,4 кв. м). Объекты расположены в Москве. Прием заявок осуществляется до 19 мая.

Арбитражный суд Белгородской области признал АО «Завод металлоконструкций — Экон» банкротом из-за долга более 139 млн руб. в октябре 2024 года. Конкурсным управляющим назначен Рустам Асгаров. Иск о банкротстве подало екатеринбургское ООО «Наста-Групп», заявив требования на 75,5 млн руб. Позже в дело включились екатеринбургское ООО «Мир» и белгородское УФНС с требованиями на 22,9 млн и на 40,7 млн руб. соответственно. Имущество находится в залоге в ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «ТКБ Банк», АО «Инвестторгбанк» и ФНС России.

Анна Швечикова