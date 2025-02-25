Ректора Воронежского госуниверситета оставили под стражей на полгода

В Ленинском райсуде Воронежа состоялось предварительное слушание по делу ректора Воронежского госуниверситета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого и заведующего кафедрой экономики вуза Юрия Трещевского. Как сообщили в суде, меры пресечения обоим продлены на полгода: господин Ендовицкий до 12 августа останется в СИЗО, а господин Трещевский — под домашним арестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ендовицкий

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Дмитрий Ендовицкий

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Дмитрию Ендовицкому вменяется дача взятки в особо крупном размере должностному лицу через посредника (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), а также незаконное распространение порнографических материалов в интернете (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Юрий Трещевский обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

По версии следствия, в феврале 2022 года ректор ВГУ через Юрия Трещевского передал 600 тыс. руб. председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета Наталье Сироткиной за получение степени доктора наук его супругой Еленой Ендовицкой. Вину ученые не признают.

Предварительное заседание проходило в закрытом режиме.

О неудачной попытке ректора ВГУ вернуть дело следствию — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий