Суд признал недействительным контракт на ремонт Тиховского гидроузла на Кубани

Как стало известно «Ъ-Кубань», Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительным государственный контракт стоимостью 4,7 млн руб. на ремонт Тиховского вододелительного гидроузла из-за сокрытия подрядчиком информации о привлечении к административной ответственности. С соответствующим иском в интересах Минсельхоза РФ и неопределенного круга лиц обратилась прокуратура Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Как следует из материалов дела, контракт между ФГБУ «Управление Кубаньмелиоводхоз» и ООО «АРС-групп» на ремонт гидроузла был заключен 8 декабря 2023 года по итогам электронного аукциона. При подаче заявки на участие в торгах компания «АРС-групп» указала на отсутствие административных правонарушений за последние два года. Однако прокуратура установила, что 21 ноября 2023 года вступило в силу постановление суда о привлечении организации к ответственности по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Суд обязал подрядчика вернуть заказчику полученные по контракту средства, признав сделку ничтожной из-за нарушения требований федерального закона о госзакупках.

По данным системы «СПАРК Интерфакс», ООО «АРС-групп» зарегистрировано в 2012 году в Краснодаре. Бенефициаром является Вадим Айрапетян. Выручка компании по итогам 2023 года составляет 530 млн руб., чистая прибыль — 20,3 млн руб.

Тиховский гидроузел расположен на 117 км реки Кубань у хутора Тиховского в Красноармейском районе, на 0,6 км выше по течению от места деления реки на два ее основных дельтовых рукава: Кубань и Протоку. Гидроузел необходим для перераспределения стока в эти реки в соответствии с потребностями рыбного хозяйства, орошения, водоснабжения, судоходства и охраны водных ресурсов.

Наталья Решетняк