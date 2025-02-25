Британия повысит расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 году

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что правительство повысит расходы на оборону с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году. К концу срока полномочий парламента (2029 год) власти намерены нарастить показатель до 3% ВВП. С этой целью Лондону придется «принимать чрезвычайно сложные решения», отметил премьер, включая сокращение объема помощи другим странам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кир Стармер

Фото: BENJAMIN CREMEL / Pool / Reuters Кир Стармер

Фото: BENJAMIN CREMEL / Pool / Reuters

«С сегодняшнего дня мое правительство начнет работу над крупнейшим повышением оборонных расходов с момента окончания холодной войны»,— объявил Кир Стармер на заседании Палаты общин британского парламента (цитата по Reuters). Для этого правительство сократит помощь другим странам с нынешних 0,5% ВВП до 0,3%. «Мы должны изменить нашу позицию в области национальной безопасности, потому что вызовы времени требуют ответа»,— подчеркнул британский премьер.

Увеличение расходов на оборону до 2,5% было одним из предвыборных обещаний лейбористов, однако прежде не назывались сроки достижения этой цели. Консервативная партия Великобритании утверждала, что к концу десятилетия указанного показателя будет недостаточно. Повысить расходы на оборону до 3% ВВП европейские страны призывал президент США Дональд Трамп, с которым Кир Стармер встретится 27 февраля.

Лусине Баласян