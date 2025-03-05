Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самое актуальное на неделю с 6 марта

Театральные и кинопремьеры, новые выставки и книги

В начале месяца в галереях страны ищите женское. Оно — в цветочных узорах, сюрреалистических фантазиях и карнавальных масках. А мужское обнаружится само — в истории одного московского особняка. На столичных сценах — легкие, стильные и красивые спектакли с сильным слабым полом в главных ролях. Названия книг — «Интуитивные страницы» и «Церемония жизни» — тоже настраивают на весну. А среди новинок российского проката особенно заметны постапокалиптическое фэнтези по рассказу Джорджа Р. Мартина, одновременно жестокое и солнечное кино с приветом от Алена Делона из 1969 года и канадско-иранский «почти Уэс Андерсон».

Текст: Владимир Максаков, Павел Пугачев, Елена Соломенцева, Марина Шимадина

Предыдущий слайд
Выставка «Женщины-цветы»
Выставка «Истории и Ребусы»
Выставка «Вселенные Люси Вороновой»
Выставка «Будущее воспоминаний»
Спектакль «8 разгневанных женщин»
Спектакль «Пик Ник, или Сказки Старого Ворона»
Спектакль «Плохие хорошие»
Фильм «В потерянных землях»
Фильм «Универсальный язык»
Фильм «Бассейн»
Книга «Церемония жизни»
Книга «Интуитивные страницы»
Книга «Пепельный крест»
Следующий слайд

Сальвадор Дали. «Женщины-цветы», 1970
Фото: предоставлено фондом «Искусство наций»

«Женщины-цветы» Сальвадора Дали

  • Галерея «Дали & Пикассо», Москва
    до 31 августа

Сюрреалистическая ода женской сущности от испанского художника в графике и скульптуре. Более 80 работ Дали, большую часть которых Москва увидит впервые, расскажут о «даме из прекрасного сна». Иллюстрации стихов Пьера Ронсара и Гийома Аполлинера с «безумной» смесью цветов перекликаются с фантазийными «Фруктами» на основе ботанических литографий XIX века. Художник сам был опытным гравером и владел множеством техник, особенно он любил литографию — за тонкость линии. Семь бронзовых скульптур Дали — «Почтение моде», «Леди Годива», «Сюрреалистическое пианино» и другие — продолжают его восхищение женским естеством, выраженное в графике.

Наталья Нестерова. «Карлики и собаки», полиптих, 2010
Фото: Собрание семьи художника

Наталья Нестерова. Истории и Ребусы

  • Новая Третьяковка, Москва
    до 23 марта

Хоровод из карнавальных масок, наивных персонажей, образов сюрреализма водит живопись Натальи Нестеровой. Ученица академической художественной школы, и в частности Дмитрия Жилинского, любила картины Поля Сезанна и Диего Веласкеса. С 1970-х она сама писала трагикомедию жизни корпусными мазками, «вылепляя» красками фактуру. Три года назад художницы, которая жила на два города — Москву и Нью-Йорк,— не стало. Ее работы хранятся в ведущих музеях мира и торгуются на элитных аукционах.

Среди тем московской выставки в честь 80-летия Нестеровой — отношения людей: в основном разобщение и одиночество, но встречаются и агрессия, и любовь. Библейский цикл ищет причины этим состояниям и чувствам, а цирковой — их как будто уже нашел. Художница оборачивает сакральное повседневным, составляет фантасмагоричные ребусы и дает код для дешифровки — внимательный зритель разгадает. А еще Нестерова очень кинематографична. В картинах-мизансценах ей особенно удается самое витальное — дети, животные, цветы.

Люся Воронова. «Ночная радуга в саду», 2019
Фото: из собрания коллекционера Юрия Рябченюка

Вселенные Люси Вороновой

  • Краснодарский художественный музей
    до 23 марта

Живопись Вороновой, которая выставляется в Русском музее, Третьяковской галерее, ММОМА и в музеях за рубежом, заплетает в узор привычные и фантазийные образы. Цветы, птицы, женщины погружены в динамичный орнаментальный поток со своей внутренней геометрией. На выставке в Краснодаре более 40 работ художницы с узнаваемыми четкими контурами и локальными оттенками: «Моя палитра: красный — Жизнь, синий — Небо, черный — Вечность, охра — золото, много золота. Все так же, как в иконе, в народной культуре и искусстве классического авангарда».

Леонид Тишков. «Облако и веретено. Посвящение Коста Хетагурову», 2019
Фото: предоставлено Art International

Будущее воспоминаний

  • Новая Басманная, 26, Москва
    до 25 апреля

Необычный выставочный проект в готовящейся к реставрации усадьбе Демидова. Особняк поймали на границе между прошлым и будущим, чтобы вписать в его историю современное искусство. Получилось увлекательно — потому успеть зарегистрироваться на экскурсию, опередив многих других желающих, непросто.

Построенный в XVIII веке Никитой Демидовым-младшим, сказочно богатым наследником уральских заводчиков-металлургов, трехэтажный дворец стал украшением Новой Басманной. Памятник московского классицизма пережил даже пожар 1812 года — интерьеры, конечно, выгорели, но фасад устоял. Такой счастливый исход стал поводом для легенды: будто бы первый хозяин обшил дом изнутри железом, которого у его семьи было в избытке.

Новый владелец усадьбы — тайный советник и библиофил князь Михаил Петрович Голицын приобрел ее в 1805 году, чтобы разместить разросшуюся коллекцию искусства. К тому моменту она включала полотна Рафаэля, Рубенса и других фламандских мастеров, а еще — античную скульптуру и этрусские вазы, редкие книги и старинные манускрипты. Вся Москва съезжалась рассматривать это великолепие, называя дом «московским Эрмитажем». К сожалению, Голицын разорился и все его собрание ушло с молотка вместе с особняком, содержание которого стало ему не по карману.

Сегодня гостей встречают оригинальные своды первого этажа и входной вестибюль 1830-х. Стены и потолки, освобожденные от штукатурки, рассказывают историю преображений усадьбы. За почти два века их было множество: от сиротского приюта, в котором воспитывался, например, создатель Исторического музея Иван Забелин, до крупнейшей в Москве больницы и госпиталя во времена Великой Отечественной войны.

Проект «Будущее воспоминаний» рифмует эпизоды из долгой жизни дома с работами Валерия Кошлякова, Ольги и Олега Татаринцевых, Леонида Тишкова, Славы Нестерова и других современных художников. Искусство становится ассоциативной иллюстрацией рассказа экскурсовода и дает вариант нового прочтения истории усадьбы. Тотальная инсталляция на Новой Басманной — неплохая попытка сохранить воспоминания прошлого, превратив их в планы на будущее.

Репетиция спектакля «8 разгневанных женщин», режиссер Алла Сигалова
Фото: Медиацентр МХТ имени А. П. Чехова / Александра Торгушникова

«8 разгневанных женщин»

  • МХТ имени Чехова
    Режиссер Алла Сигалова
    8 и 9 марта

Детективная комедия Робера Тома известна прежде всего по киномюзиклу Франсуа Озона с выдающимся кастингом. В России ее часто ставят как «Восемь любящих женщин». Однако название спектакля Аллы Сигаловой отсылает и к фильму «12 разгневанных мужчин», где присяжные разбирают убийство подростком своего отца.

В пьесе Тома женщины, запертые в загородном доме в канун Рождества, пытаются выяснить, кто виновен в смерти их любимого мужчины — мужа, брата, сына, любовника. Ведь у каждой из них есть свой мотив. Актерский состав тоже звездный: Дарья Мороз, Мария Фомина, Софья Шидловская, Софья Эрнст, Алла Сигалова, Юлия Чебакова, Аня Чиповская, Александра Ребенок.

Репетиция спектакля «Пик Ник, или Сказки Старого Ворона», режиссер Борис Юхананов
Фото: Олимпия Орлова

«Пик Ник, или Сказки Старого Ворона»

  • Электротеатр «Станиславский»
    Режиссер Борис Юхананов
    10, 11 и 12 марта

Спектакли Юхананова похожи на мистические трипы — безумно красивые, завораживающие и не поддающиеся логическому анализу. Это мистериальный, ритуальный, визуальный и поэтический театр, апеллирующий не к разуму, а к глубинным чувствам.

Его новый проект «Пик Ник, или Сказки Старого Ворона» состоит из трех частей: «Город миражей», «Никогда» и «Прибытие», каждая идет в свой день. По сюжету Творец в образе Старого Ворона отправляет на землю четырех ангелов, которым предстоит вселиться в тела женщин — театральных актрис. За сценографию спектакля отвечает художник Юрий Хариков, а за костюмы — Анастасия Нефедова. В этом творческом составе была создана дилогия «Пиноккио», получившая две «Золотые маски». Так что публику снова несомненно ждет феерическое зрелище.

Сцена из спектакля «Плохие хорошие», режиссер Евгений Писарев
Фото: Коммерсантъ, Глеб Щелкунов

«Плохие хорошие»

  • Театр имени А.С. Пушкина
    Режиссер Евгений Писарев
    11 марта

Худрук Пушкинского театра — один из немногих, кто умеет делать непошлые развлекательные спектакли. А его «Плохие хорошие» — редкая у нас удачная постановка Оскара Уайльда, тонкая стилизация модернизма и игра с салонной эстетикой. Роскошные платья, изысканные декорации, английский юмор и интриги высшего общества.

Но за всем этим гламуром стоит драматическая история: лежащая в основе спектакля пьеса Уайльда «Веер леди Уиндермир» была последней, которую репетировал Александр Таиров в 1948 году. Постановку заклеймили за формализм и запретили, а Камерный театр вскоре был закрыт и превращен в Театр имени Пушкина. Нынешняя премьера Писарева — оммаж тому неслучившемуся спектаклю, поэтому сквозь смех нет-нет да и слышатся всхлипы. В главных ролях: роскошная Виктория Исакова и выпускница курса Юрия Бутусова в ГИТИСе, принятая в труппу в прошлом году, молодая талантливая Евгения Леонова — это имя стоит запомнить.

Кадр из фильма «В потерянных землях»
Фото: Constantin Film, Dream Bros. Entertainment, Rusalka Film

«В потерянных землях»

  • Пол У. С. Андерсон

Земля после гибели цивилизации. Ведьма (Мила Йовович) и бродяга (Дейв Батиста) ищут некий источник силы. Задорный фэнтези-боевик снят режиссером «Обители зла» по мотивам рассказа Джорджа Р. Мартина, автора «Игры престолов», точнее цикла романов «Песнь льда и огня». Писателю все понравилось.

Кадр из фильма «Универсальный язык»
Фото: Metafilms

«Универсальный язык»

  • Мэттью Ранкин

Канадский клерк возвращается из Оттавы в родной заснеженный Виннипег и с удивлением узнает, что теперь тут все говорят на фарси. Фильм, получивший приз зрительских симпатий в Канне, называют «оммажем иранской новой волне в стиле Уэса Андерсона».

Кадр из фильма «Бассейн»
Фото: SNC; Tritone Cinematografica

«Бассейн»

  • Жак Дере

Писатель и его подружка нежатся на вилле с бассейном, когда на пороге появляется их бывший друг. Классический триллер 1969 года с Аленом Делоном, Роми Шнайдер и с одной из самых страшных сцен убийств за всю историю кино впервые выходит в российский прокат в 2025 году.

Саяка Мурата «Церемония жизни»
Фото: Popcorn Books

Саяка Мурата «Церемония жизни»

  • Popcorn Books

Маленькие и большие рассказы посвящены культурным нормам, которые ставят в тупик не только своих героев, но и читателей. Радостные и грустные сценки сменяют друг друга как в калейдоскопе и тестируют нас на принятие. Их мир как будто не совсем серьезный, однако единственное фантастическое допущение в нем — провокативные ситуации. В итоге мы читаем уникальное аниме для взрослых, к тому же прекрасно переведенное Дмитрием Ковалениным, создавшим Харуки Мураками по-русски.

Александр Фролов «Интуитивные страницы»
Фото: Флаги

Александр Фролов «Интуитивные страницы»

  • Издательство «Флаги»

Это немного экспериментальная проза, раздвигающая границы письма. Автор находится с текстом в постоянном диалоге. Кажется, что главная его функция — психотерапевтическая, но не только: описание отношений, причем очень красивое, соседствует с размышлениями о кино, книгах и недоученном английском. Писатель словно постоянно ищет язык, чтобы выразиться как можно точнее — или же отстраниться и посмотреть на привычное с другой точки зрения. За этим кроется исповедальная дневниковая проза, и встреча с ней — как, возможно, и было задумано — служит вызовом и для читателя.

Антуан Сенанк «Пепельный крест» 
Фото: Corpus

Антуан Сенанк «Пепельный крест»

  • Издательство АСТ: Corpus

Наверно, не будет преувеличением сказать, что сейчас начался новый расцвет исторического романа. Эта книга — прекрасный тому пример: на фоне погрязшей в войнах и эпидемиях средневековой Европы жизненно важным становится сохранить наследие великого немецкого богослова-мистика Майстера Экхарта. Конечно, это прекрасное допущение, но ценно оно напоминанием о значимости культуры и религии. И пусть даже по ходу книги выяснится, что религиозные взгляды Майстера были далеко не ортодоксальны, это не мешает их принятию для будущего. Собственно, в этом читается и главный христианский смысл: люди живут не для настоящего, а для будущего века. Редкий пример исторического романа, дарующего надежду.

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Новости компаний Все