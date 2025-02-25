Российские бодибилдеры выступят на чемпионате Европы под национальным флагом

Федерация бодибилдинга России (ФББР) сообщила, что российские спортсмены выступят на чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу с флагом и гимном страны. Право на использование национальной символики подтвердила Международная федерация бодибилдинга (IFBB).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«На данный момент сформирована сборная России по бодибилдингу в количестве около 200 человек. Список сборной был отправлен в IFBB, и уже пришло приглашение от IFBB на всю сборную России для оформления виз»,— говорится в сообщении ФББР во «ВКонтакте».

Российские бодибилдеры выступали на чемпионатах Европы и мира под нейтральным флагом с 2020 года. В июле 2024 года исполком IFBB допустил спортсменов из России к участию в соревнованиях в составе официальных команд своих стран. В сентябре они выступили с российским флагом и гимном на чемпионате мира, который проходил в Иране. Чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу пройдет в испанском городе Санта-Сусанна с 30 апреля по 5 мая.