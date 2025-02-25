Креативный колосс

Пермский край за прошлый год вошел в двадцатку сильнейших регионов России по развитию креативных индустрий. Прикамье всего за год поднялось в рейтинге с 46-го на 16-е место. Эксперты считают, что это результат совместной работы властей и креативного сообщества. В регионе креативный сектор определен одним из шести приоритетных направлений социально-экономического развития на ближайшие десять лет. Сегодня вклад в экономику этого сектора оценивается в 3%, но эта цифра может быть и выше, так как сектор имеет большой потенциал, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В сфере креативных индустрий в Прикамье наиболее хорошо развит ИТ-сектор

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В сфере креативных индустрий в Прикамье наиболее хорошо развит ИТ-сектор

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По итогам 2024 года Пермский край поднялся с 46-го на 16-е место в рейтинге креативных регионов России. В начале февраля такие данные опубликовал институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Прикамье вошло в первую группу — «Регионы-лидеры с крупными мегаполисами», в составе которой Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, Новосибирская, Свердловская области и Республика Татарстан.

Рейтинг составлялся среди 85 субъектов Российской Федерации по 52 показателям, сгруппированным в четыре раздела. По трем из разделов: «Социально-экономические условия», «Экономика креативных индустрий», «Поддержка креативных индустрий» — Пермский край показал положительную динамику. В разделе «Культурная среда», напротив, произошло снижение. Согласно исследованию ВШЭ, в топ-4 регионов с высоким рейтингом креативных индустрий входят Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Томская область. Как отмечается в исследовании, Пермский край, улучшивший положение в рейтинге, достиг этого преимущественно «за счет возросшего вклада креативного сектора в экономику и активной цифровизации».

Председатель региональной экспертной группы АСИ по Пермскому краю Надежда Агишева считает, что смена позиции региона в рейтинге зависит от положения других субъектов, изменения их потенциала. Кроме того, заметила эксперт, менялась методология — появились новые показатели. «Но можно выделить некоторые причины такого роста: прежде всего — рост экономики региона, появление стратегических документов в части развития креативной экономики, рост активных пользователей интернета, участие в федеральных грантовых программах. Также стоит отметить рост вклада креативного сектора в стоимость нематериальных активов и рост численности занятых в креативных индустриях»,— подчеркнула госпожа Агишева.

Она уточнила, что снижение произошло в охвате населения музеями, по-прежнему низкий показатель количества учащихся в школах искусств. Есть проблемы с получением образования по креативным специальностям. «Рейтинг „замеряет“ потенциал, исследует условия для развития креативной экономики и тем самым стимулирует регионы искать эффективные решения,— поясняет эксперт.— Кроме того, определен профиль Пермского края — наиболее заметными специализациями стали музыка, арт-индустрия и исполнительские искусства, программное обеспечение, реклама, культурное наследие».

Политический интерес Власти Прикамья с прошлого года серьезно включились в развитие креативных индустрий в регионе. Как рассказали в минэкономразвития Пермского края, в 2024 году Прикамье вошло в число регионов, внедряющих стандарт развития креативных индустрий совместно с Агентством стратегических инициатив. Была создана специальная рабочая группа для проведения единой политики поддержки креативного бизнеса.

«Креативная экономика, основанная на интеллектуальном труде, была определена одним из шести приоритетных направлений социально-экономического развития Пермского края до 2035 года. Сегодня это направление включает в себя индустрию моды, разработку ПО и компьютерных игр, производство кино- и анимационной продукции, дизайн, народные художественные промыслы, событийные проекты»,— уточнили в ведомстве.

По результатам исследования «Анализ состояния креативных индустрий в Пермском крае и формирование предложений по их развитию», которое провели ученые НИУ ВШЭ-Пермь в 2024 году, на сегодняшний день субъектами креативных индустрий в Пермском крае являются более 3,8 тыс. юридических лиц и 5,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. В топ-3 по видам деятельности входят ИТ, видеоигры и архитектура. Кроме того, в индустрии заняты более 2,6 тыс. физических лиц, основными направлениями деятельности которых являются народные промыслы (35,2%), арт-индустрия (13,9%), событийные проекты (9,3%). Стоит отметить, что в Перми работает один из крупнейших частных технопарков Morion Digital, где уже более 100 резидентов.

По данным исследования, выручка организаций креативных индустрий составляет 92–97 млрд руб. Это примерно 3–5% от выручки всех компаний региона. Прибыль организаций креативных индустрий — около 18 млрд руб., большая ее часть фиксируется по профилю IT и видео­игры, отмечают авторы исследования. При этом вклад креативных индустрий в развитие экономики региона может быть существенно выше, подчеркивают представители вуза.

Научный руководитель программы «Менедж­мент в креативных индустриях» НИУ ВШЭ-Пермь, гендиректор маркетингового агентства «ОЗОН Груп», ресторатор Олег Ощепков уточняет, что в целом по стране креативный сектор составляет примерно 5% ВВП. «Учитывая, что есть государства, где такой процент участия креативных индустрий значительно выше, нам точно есть куда стремиться. И если мы сумеем организовать работу именно в синергии креативного сектора, правительства края и муниципалитетов — мы точно получим повышение валового продукта в целом, в том числе за счет высокого роста продуктов с высоким потенциалом добавленной стоимости»,— говорит Олег Ощепков. По его мнению, перспективы для развития этого кластера в Прикамье есть. Господин Ощепков считает, что помимо шести основных направлений, определенных властями (IT-видеоигры, кино и анимации, мода, дизайн, народные промыслы и индустрия мероприятий), нужно добавить в этот список гастрономию, рекламу и пиар.

Надежда Агишева подчеркивает, что эффекты креативной экономики — не только в росте показателей выручки или занятности. «Есть средовые и имиджевые эффекты — формируется комфортная среда, растет туристический поток, формируются новые городские сообщества, растет добавленная стоимость и в традиционных отраслях»,— поясняет она.

Отраслевые эксперты ВШЭ выделяют несколько барьеров для дальнейшего развития креативных индустрий в Пермском крае. В частности, это ограничение локального спроса, слабая кооперация с крупным бизнесом традиционных отраслей, дефицит профсообществ, недостаток квалификации в вопросах привлечения финансирования, дефицит специфической инфраструктуры и площадок для субъектов креативных индустрий, а также недостаток специфичных мер поддержки креативных индустрий на региональном уровне.

Надежда Агишева считает, что креативному сектору мешает также развиваться налоговое законодательство, которое не учитывает специфики креативных индустрий. «И еще очень мешает стереотип противоречия культуры и бизнеса. В итоге у нас огромный творческий человеческий потенциал не капитализируется в креативные продукты»,— говорит она.

По мнению специалистов, креативные индустрии сегодня нуждаются в поддержке со стороны правительства, в частности — в создании дополнительной инфраструктуры. Олег Ощепков полагает, что создание отдельного органа в правительстве, который бы занимался исключительно развитием креативных индустрий в Пермском крае, могло бы дать дополнительный стимул для развития отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство кино признано одним из шести приоритетных направлений развития креативной экономики в Прикамье

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Производство кино признано одним из шести приоритетных направлений развития креативной экономики в Прикамье

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Есть исследования, согласно которым прослеживается прямая корреляция между организацией таких органов, уполномоченных заниматься в регионах, и, собственно, активностью креативных индустрий в этих регионах»,— уточнил специалист. Кроме того, правительство могло бы выступить заказчиком и участником событий в Пермском крае. Это, например, форумы российского и международного уровня, посвященные IT, видеоиграм или кино и анимации, моде, дизайну, народным промыслам и так далее. «Если бы у нас возникла такая линейка событий на регулярной основе, то это бы, во-первых, способствовало продвижению того, что мы делаем на российском, международном уровне, и во-вторых — точно было бы совершенно замечательным пиаром тех усилий, которые предпринимает правительство»,— считает Олег Ощепков.

В свою очередь, краевые власти заявляют о готовности помогать креативному бизнесу. Как сообщили в минэкономразвития, предполагается, что в будущем будет создана некоммерческая организация «Фонд креативных индустрий». Учредителем Фонда выступит правительство Пермского края в лице регионального министерства экономического развития и инвестиций. Основной целью деятельности новой организации станет осуществление комплекса мер, направленных на развитие креативной экономики и внедрение в Пермском крае механизмов, необходимых для функционирования креативных (творческих) индустрий.

«В настоящее время правительство Пермского края проводит работу по формированию нормативно-правовых документов, которые будут регулировать деятельность креативных индустрий и институтов, отвечающих за развитие креативной экономики на территории региона. Состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по развитию креативных (творческих) индустрий в Пермском крае под руководством губернатора Дмитрия Махонина»,— пояснили в минэке. На заседании принято решение сформировать конкретные направления развития креативных индустрий, профессиональные сообщества, инфраструктуру для всех направлений креативного сектора, а также приступить к проработке целевых показателей.

Эксперты считают, что предпринятые на уровне правительства региона шаги должны способствовать развитию креативного сектора. «Губернатор подписал соглашение с АСИ, и мы начинаем внедрять стандарт, который детально описывает шаги и помогает правильно сформировать меры поддержки для предпринимателей»,— отметила председатель региональной экспертной группы АСИ по Пермскому краю Надежда Агишева.

Представители креативных индустрий уверены, что в Перми действительно наблюдается рост креативного кластера. «Как представитель гастрономического класса, могу сказать о развитии гастрономии. Но в целом, зная, какие выставки проходят, какие мероприятия, сколько хороших дизайнеров, архитекторов у нас живет, я считаю, что в Перми достойно представлена креативная индустрия»,— говорит ресторатор Николай Канищев. По его мнению, сегодня видна заинтересованность властей в развитии этого сектора экономики.

В частности, господин Канищев отметил сотрудничество с пермским центром развития предпринимательства «Мой бизнес» и минпромторгом. Так, при поддержке региональных властей ежегодно проходит очень значимое мероприятие в сфере гастрономии — Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда». «Поддерживаются мероприятия, фестивали, разыгрываются гранты. Я считаю, что власть не совсем знает картину изнутри. У них есть планы, которые мы не всегда можем реализовать. Потому что у нас есть нехватка сотрудников, помещений, под которые подходят определенные проекты, но в целом сотрудничество с городской и краевой администрацией очень комфортное. Наш гастрономический кластер понимает, что есть поддержка. Самое главное — появился качественный, конструктивный диалог, они слышат нас. Это позитивная нота. Мы движемся в правильном направлении»,— подчеркнул Николай Канищев.

Ирина Суханова