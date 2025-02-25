Внеплановый профицит

Министерство финансов Пермского края опубликовало данные по предварительным итогам исполнения бюджета в 2024 году. Несмотря на то что краевая казна закончила год с профицитом вместо планового дефицита, наблюдаются и тревожные тенденции — сокращаются платежи по налогу на прибыль и объемы федерального финансирования. Эксперты в прогнозах расходятся: одни полагают, что в 2025 году эти тренды сохранятся, другие настроены более оптимистично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023 году за счет средств федерального бюджета закончилось строительство краевой музыкальной школы

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В 2023 году за счет средств федерального бюджета закончилось строительство краевой музыкальной школы

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Гражданский рост Собственные доходы бюджета Пермского края в 2024 году оказались перевыполнены на 17,3% и составили 220,4 млрд руб. Это на 9,4% больше, чем в 2023 году. Основными источниками доходов региональной казны являются поступления по налогу на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Как отмечают в пресс-службе министерства финансов Прикамья, эти платежи в 2023 году составляют 67,6% (148,8 млрд руб.) от общего объема собственных доходов, что на 2,9% больше, чем в 2023 году.

По налогу на прибыль организаций в 2024 году в бюджет поступило 89 млрд руб., что на 5% меньше, чем в прошлом году. В минфине объясняют сокращение платежей по этому налогу реорганизацией одного из крупных налогоплательщиков (название компании не раскрывается), а также снижением финансовых результатов предприятий химической и металлургической отраслей.

Платежи по НДФЛ, напротив, выросли на 17,3% и составили 59,8 млрд руб. В пресс-службе министерства финансов Прикамья связывают это с ростом фонда заработной платы (на 16,6%) и среднемесячной заработной платы (на 18%), а также с выплатой дивидендов. В 2025 году в минфине рассчитывают на аналогичные поступления по налогу на прибыль организаций и НДФЛ.

Председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по бюджету Елена Зырянова считает риски, связанные со снижением платежей по налогу на прибыль, обоснованными. «Сейчас мы наблюдаем рост количества банкротств среди предприятий, что не лучшим образом отражается на устойчивости поступлений по налогу на прибыль организаций. С другой стороны, большая часть доходов по данному налогу в Пермском крае формируется за счет трех-четырех крупнейших предприятий региона, и очень важно, чтобы их прибыль не снижалась»,— отмечает эксперт.

Она не исключает, что поступления по НДФЛ могут сбалансировать снижение платежей по налогу на прибыль, но при условии, если доходы населения будут расти быстрее, чем инфляция. Согласно данным отделения Банка России по Пермскому краю, в декабре 2024 года инфляция в регионе увеличилась до 9,86% и превысила среднероссийский показатель (9,52%).

Экономист Антон Любич, напротив, считает, что объем поступлений по налогу на прибыль организаций в 2025 году восстановится. «Ожидаю, что это может произойти за счет производителей калийных удобрений. По итогам 2024 года наблюдался существенный (около 34%) рост экспорта данных товаров. А крупнейшее предприятие по производству калийных удобрений базируется как раз в Пермском крае»,— пояснил эксперт.

А вот поступления по НДФЛ, как предполагает господин Любич, останутся на прежнем уровне или даже сократятся: «Эффект, связанный с повышением зарплат в оборонно-промышленном комплексе и наймом людей в вооруженные силы по контракту, уже отразился на доходах бюджета в 2024 году. Дальнейшего увеличения роста заработной платы я не ожидаю». «Более того, в связи с вероятным завершением СВО в этом году, поступления по НДФЛ могут даже несколько сократиться, так как оборонные предприятия перестанут работать в три смены»,— добавляет экономист.

Экономист Дмитрий Клещев считает, что сравнивать поступления по налогу на прибыль в 2023 и 2024 годах некорректно: «Результат 2023 года по доходам был во многом аномальным. Превышение факта над планом тогда составило более 131%. Сейчас этот показатель тоже немаленький — 117%, но, безусловно, ближе к таргету. Это не свидетельствует о том, что ситуация ухудшается, скорее экономика Пермского края немного замедляется в связи с высокими ставками Центробанка».

По словам эксперта, говорить об устойчивом тренде на снижение поступлений по налогу на прибыль пока рано, так же как и о замещении этих платежей поступлениями по НДФЛ. «Да, продолжение санкций и удержание ключевой ставки на высоком уровне и дальше будет оказывать угнетающее воздействие на экономику Пермского края, но все же инвестиционный импульс, экспортная ориентированность и наличие большого госзаказа, особенно в сфере ВПК, будет поддерживать рост. В результате в 2025 году мы сможем увидеть очередное перевыполнение плановых показателей бюджета по доходам»,— полагает Дмитрий Клещев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За счет 300-летнего юбилея Перми в 2023 году региону удалось привлечь значительный объем федерального финансирования

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ За счет 300-летнего юбилея Перми в 2023 году региону удалось привлечь значительный объем федерального финансирования

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Зарабатываем больше — получаем меньше Одновременно с увеличением объема собственных доходов бюджета Прикамья, в 2024 году наблюдалось сокращение дотаций и субсидий региону из федерального бюджета. Согласно предварительным итогам исполнения региональной казны, в 2024 году в бюджет поступили дотации на сумму 3,5 млрд руб., что на 41,3% меньше, чем в 2023-м.

Как пояснили в пресс-службе министерства финансов Пермского края, региону была сокращена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности. В 2024 году в Прикамье уровень расчетной бюджетной обеспеченности увеличился, следовательно дотация на выравнивание была сокращена. Также сократилась дотация на частичную компенсацию расходов на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы. В минфине Пермского края связывают это с изменением условий предоставления федерального финансирования: «С 2024 года из получателей дотации были исключены субъекты РФ с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности выше 0,9, среди которых был и Пермский край. Таким субъектам была предоставлена компенсирующая дотация в объеме, меньшем 2023 года».

Таким образом, чем лучше регион обеспечивает себя, тем меньше он получает из федерального бюджета. «Пермский край зарабатывает на налогах в два раза больше, чем тратит. Но при этом является дотационным регионом. То есть Пермский край отправляет деньги в Москву, но получает назад гораздо меньше. Региону возвращают словно „с барского стола“»,— отмечает Антон Любич. По его словам, эта проблема свидетельствует о необходимости корректировки Бюджетного кодекса РФ, «чтобы такие регионы, как Пермский край, все же могли бы в большей степени распоряжаться доходами, которые они собирают». «А для этого требуется активная работа депутатов Госдумы и особенно сенаторов от региона»,— подчеркивает экономист.

В минфине Пермского края прогнозируют сокращение объема дотаций региону и в 2025 году: «В этом году дотации бюджету Пермского края предусмотрены в сумме 2,7 млрд руб., что ниже уровня 2024 года на 25%». Дмитрий Клещев считает снижение дотаций «общим трендом бюджетной политики федерального правительства». «В 2025 году он затронет большую часть субъектов РФ, но всех по-разному. У нас снижение больше, чем средний показатель по стране — 10%. Однако частично это компенсируется тем, что правительство РФ „прощает“ бюджетные кредиты, которые Пермский край получал в рамках ковидных мер поддержки и мероприятий, связанных с СВО»,— отмечает эксперт.

Федеральные субсидии Пермскому краю в 2024 году, в сравнении с 2023-м, сократились на 32,9% и составили 16,2 млрд руб. В региональном министерстве финансов связывают это с тем, что в 2023 году из бюджета края завершились выплаты капитальных грантов в соответствии с условиями концессионных соглашений. Кроме того, с 2024 года средства федерального бюджета на выплату универсального пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка направляются напрямую в Пенсионный фонд РФ, минуя казну региона. В 2025 году федеральные субсидии запланированы на уровне 2024 года. При этом в минфине Прикамья не исключили, что в течение года объемы субсидий могут быть уточнены.

Антон Любич подчеркнул, что за счет 300-летнего юбилея Перми в 2023 году региону удалось привлечь значительный объем федерального финансирования. Сейчас же, когда таких крупных поводов нет, объем поддержки из федеральной казны, скорее всего, сократится. «2023 год был нетипичен с точки зрения привлечения федерального финансирования по разнообразным проектам и программам. Сейчас же Пермский край возвращается к значению, „среднему по больнице“»,— говорит эксперт.

Перспектив привлечения в регион существенного федерального финансирования господин Любич не видит. «Очевидно, федеральный бюджет будет занят прежде всего развитием и восстановлением новых регионов РФ. Еще один приоритет — арктическое направление, которое сулит основной источник доходов российской экономике на ближайшие десятилетия. В связи с переориентацией внешней торговли на Китай становится перспективной и программа развития Дальнего Востока. Внутренние же регионы, такие как Пермский край, оказались, к сожалению, не в тренде»,— отмечает экономист. Он считает, что в сложившихся условиях «стоит стараться ориентироваться на привлечение частных инвестиций и эффективнее работать в этом направлении».

Елена Зырянова более оптимистична, она уверена, что возможности для привлечения федерального финансирования в Пермский край остаются. В частности, регион получит федеральную субсидию в размере 575,9 млн руб. на создание научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем «Парма-БАС». «Кроме того, предприятия Прикамья реализуют более 190 проектов, привлекая льготные займы федерального фонда развития промышленности. Это не прямые бюджетные инвестиции, однако они тоже приумножают возможности региона в инвестиционной деятельности и увеличивают потенциал краевой экономики»,— добавляет депутат.

Дмитрий Клещев соглашается, что «существенно нарастить привлечение федеральных средств в бюджеты всех уровней Пермского края» можно в рамках работы по нацпроектам. Однако для этого требуется инициатива со стороны как краевого правительства, так и администраций муниципалитетов, а также «активное участие органов власти в подготовке проектов и их защите в различных институтах развития».

Бюджетная оборона Расходы бюджета Пермского края в 2024 году составили 237,1 млрд руб. из запланированных 259,8 млрд руб. Наиболее значительные направления финансирования: образование (61,7 млрд руб.), социальная политика (52,2 млрд руб.), национальная экономика (45,9 млрд руб.) и здравоохранение (28,7 млрд руб.).

При этом в процентах, по сравнению с 2023 годом, наиболее значительный рост расходов в 2024 году наблюдается по следующим направлениям: национальная безопасность и правоохранительная деятельность (увеличение на 39,3%), а также национальная оборона (на 21,1%). Впрочем, в структуре бюджета в целом эти направления не самые объемные: на национальную безо­пасность и правоохранительную деятельность в 2024 году потрачено 2,5 млрд руб., на национальную оборону — 47,2 млн руб.

В пресс-службе минфина Пермского края связывают рост расходов на безопасность и право­охранительную деятельность с увеличением фонда оплаты труда пожарных служб, а также расходов на развитие материально-технической базы региональных противопожарных служб и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Рост расходов на национальную оборону в ведомстве объясняют увеличением объема федеральной субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления. Дополнительное финансирование позволило увеличить фонд оплаты труда специалистов по первичному воинскому учету до уровня МРОТ.

По сравнению с 2023 годом, существенно сократились расходы на ЖКХ (на 25,8%), национальную экономику (на 19,1%), культуру (на 18,5%), охрану окружающей среды (17,7%), физкультуру и спорт (на 15%). Как сообщили в региональном министерстве финансов, сокращение расходов на ЖКХ связано со снижением объемов финансирования на расселение граждан из аварийного жилья из федерального бюджета. В ведомстве отмечают, что «реализация мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда продолжается за счет средств краевого бюджета». Также были снижены объемы федерального финансирования на строительство региональных дорог.

Антон Любич считает, что сокращение финансирования программы расселения жителей Прикамья из федерального бюджета существенно замедлит этот процесс. «Предполагаю, что темпы расселения сократятся. А домов, признаваемых аварийными, станет больше»,— говорит экономист.

Снижение расходов на культуру, экологию и спорт в краевом минфине связывают с окончанием в 2023 году работ по ряду крупных проектов и объектов и, соответственно, прекращением их финансирования. В частности, в 2023 году за счет средств федерального бюджета завершился основной этап рекультивации свалок в Березниках и Соликамске, а также закончилось строительство краевой музыкальной школы и спорткомплекса «Энергия» в Перми.

Антон Любич полагает, что в 2025 году расходы краевого бюджета могут быть сокращены. «На регионы возложена большая социальная нагрузка, которая превосходит их собственные доходы. И Пермский край здесь, к сожалению, не является исключением. Нужно балансировать бюджет, исполнять социальные обязательства, в том числе связанные с СВО. Поэтому думаю, что прежде всего пострадают инвестиционные расходы. В меньшей степени — расходы, связанные со спортом и культурой. Везде будут понемногу, но сокращать».

В минфине Пермского края возможность сокращения расходов не комментируют, но отмечают, что «работа по инвентаризации расходных обязательств» ведется в рамках плана мероприятия по оздоровлению государственных финансов.

Между стабильностью и развитием Эксперты обращают внимание, что бюджет, при плановом дефиците, фактически уже не первый год исполняется с профицитом. По предварительным итогам 2024 года, профицит составил 13,7 млрд руб. при запланированном дефиците в 42,3 млрд руб. Свободные бюджетные остатки размещаются на депозитах, что позволяет получить дополнительные доходы в региональную казну.

По данным краевого министерства финансов, в 2024 году в бюджет за счет размещения временно свободных остатков поступило 8,1 млрд руб. В 2025 году региональные власти рассчитывают получить от размещения на депозитах 4 млрд руб. Антон Любич считает размещение средств на депозитах «эффективным способом управления кассовыми остатками». «Конечно, когда в бюджете образуются свободные денежные средства, то их целесообразнее размещать на вкладах и получать дополнительные доходы, чем просто „держать“ эти деньги и ничего с ними не делать»,— отмечает экономист.

Елена Зырянова также считает размещение свободных остатков на депозитах «эффективным решением». «Это может повысить эффективность управления региональными финансами, а учитывая актуальную ключевую ставку Центробанка (21%, на момент написания текста.— «G — Экономика региона») мы можем получить в бюджет дополнительный доход»,— поясняет председатель бюджетного комитета.

Экономист Дмитрий Клещев обращает внимание, что фактический профицит не только дает возможность получать дополнительный доход по депозитам, но и свидетельствует о том, что часть запланированных бюджетных расходов стабильно остается незадействованной. «В Пермском крае уже довольно давно сформировался свой стиль по планированию и исполнению регионального бюджета: из года в год доходы планируются заниженными, а расходы, наоборот, завышенными. Прекрасно, что у нас есть профицит. Но депозиты, хоть и дают возможность хорошо заработать на высоких ставках, тормозят развитие региона, так как эти средства не вкладываются в проекты, способные усилить конкурентные преимущества Прикамья»,— отмечает эксперт.

В целом специалисты утверждают, что регио­нальный бюджет сохраняет устойчивость. «На сегодняшний день считаю, что сбалансированность бюджета Пермского края на очень высоком уровне. В том числе это связано с минимальным количеством заимствований, а также с замещением кредитов коммерческих банков займами из федерального бюджета по льготным ставкам»,— поясняет Елена Зырянова.

По ее словам основные риски для бюджета Прикамья в 2025 году связаны с инфляционными процессами: «Инфляция значительно увеличивает региональные расходы. Спланировать этот рост довольно сложно, так как пока действия Центробанка не оказали существенного влияния на динамику инфляции».

Дмитрий Клещев предполагает, что некоторое влияние на бюджет в 2025 году могут оказать выборы губернатора Пермского края. «Вероятно, мы увидим рост мер поддержки по социальным программам, а также демонстрацию успехов развития края, во многом, безусловно, реальных. Но ждать каких-то серьезных потрясений от выборов точно не стоит»,— прогнозирует эксперт. «В целом и экономика Пермского края, и региональный бюджет чувствуют себя вполне устойчиво, что должно позволить пройти 2025 год без каких-либо потрясений. Если не рассматривать какие-то форс-мажорные события, то предстоящий год должен стать довольно успешным для краевой казны. И надеюсь, что исполнение расходной части бюджета в этом году станет точнее»,— резюмирует экономист.

Константин Кадочников