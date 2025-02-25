«Ожидать массового появления новых производств пока рано»

Несмотря на западные санкции и ужесточение кредитно-денежной политики, пермские производители в прошлом году продемонстрировали рост промпроизводства. О потенциале пермской промышленности и аграрного производства рассказал Дмитрий Теплов, директор Краснокамского ремонтно-механического завода (КРМЗ), председатель пермского отделения ОООП «Деловая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Теплов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Теплов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

GUIDE: Как оцениваете предыдущий год с точки зрения показателей индекса промпроизводства?

Дмитрий Теплов: Промпроизводство в России по итогам 2024 года выросло на 4,6%, что оказалось выше ожиданий Минэкономразвития. Экономика в целом адаптировалась к новой реальности, и ее структура сегодня отвечает спросу внешнего и внутреннего рынков. Российские предприятия-экспортеры, прежде всего это нефтехимические и химические компании, отгружают продукцию на мировые рынки по выгодным курсам. Внутри России закономерно лучше, чем у многих других, обстоят дела у предприятий оборонно-промышленного комплекса: они наращивают объемы и расширяются.

Обрабатывающая промышленность выросла на 8,5%, сильнее всего — производство металлоизделий. В целом продолжается процесс импортозамещения — достижения баланса с мировым рынком. И этот процесс, по сути, бесконечный, так как в мире постоянно появляются новые технологии и продукты, которые могут быть недоступны для производства внутри страны. И даже если мы начинаем производить собственную новую продукцию, то через несколько лет ее нужно адаптировать к новым компонентам и технологиям, чтобы оставаться конкурентоспособными.

G: После закрытия границ с европейскими странами говорили о потенциале для развития отечественной промышленности, об импортозамещении. Судя по итогам прошедших двух лет, какие-то импортозамещающие технологии или производство в Прикамье появились?

Д.Т.: Да, появились. В 2023 году на одном из лесоперерабатывающих предприятий в Пермском крае начала работать линия для переработки неликвидной древесины в ОСП-плиты, созданная при участии КРМЗ. Она первая в сегменте российских технологических комплексов для небольших ЛПК, способная заместить ушедшие с рынка поставки европейского лесоперерабатывающего оборудования.

В целом ожидать массового появления новых производств пока рано, слишком мало времени прошло. Процесс создания новых продуктов и запуск технологических линий может занять от трех до пяти лет и больше.

Например, запуск производства мелованного картона на площадке ЦБК «Кама», обеспечивающего сегодня половину потребностей внутреннего рынка,— следствие более раннего поворота к импортозамещению, начавшегося еще после введения санкций 2014 года.

G: На вашем предприятии КРМЗ удалось наладить инновационное производство для пермских аграриев?

Д.Т.: Наше предприятие КРМЗ — поставщик инновационных технологий в АПК, а именно в животноводстве. Мы производим линейку техники KRMZ Innovation, которая обслуживает прогрессивный способ заготовки кормов — «Технология КРМЗ: сенаж в линию».

Еще одна наша инновация — в способе работы с аграриями, в области сервиса. Центр методической поддержки клиентов КРМЗ системно сопровождает внедрение «Технологии КРМЗ: сенаж в линию» в хозяйствах, помогает с получением качественных кормов с первого сезона. Предприятие также обеспечивает пользователям технологии непрерывную поддержку и стабильный сервис.

G: Как вы оцениваете перспективы развития пермской промышленности?

Д.Т.: Текущая политика Центрального банка РФ в целом направлена на снижение инвестиционной активности. Поэтому о дальнейшем росте промышленности в регионе говорить пока не приходится. При этом государство может точечно дотировать отдельные отрасли и предприятия, которые производят критически необходимую продукцию, в обход кредитных организаций.

G: Есть ли перспективы появления новых производств? В связи с высокой ключевой ставкой часть компаний приостанавливала ранее анонсированные проекты. Как оцениваете шансы на их возобновление?

Д.Т.: При текущей ключевой ставке рано говорить о возобновлении инвестпроектов и новых производствах. Для оживления инвестиционной активности ставка должна прийти хотя бы к 10%. Единственной действующей сегодня программой поддержки остаются займы от Фонда развития промышленности на приобретение оборудования.

G: Какие отрасли сегодня находятся в наиболее выигрышном положении? Какие наиболее уязвимы?

Д.Т.: В наиболее выигрышном — экспортеры. Объем отгрузок на мировые рынки позволяет им хорошо себя чувствовать даже при высокой кредитной нагрузке. На внутреннем рынке за счет поддержки государства уверенно себя ощущают те, кто собирается производить или уже производит критически необходимые материалы, например нефтехимики глубокой переработки.

В наиболее уязвимом положении те, кто из-за санкций потерял зарубежные рынки. Это, например, некоторые IT-компании. Уязвимы также строители, так как их продажи зависят от ключевой ставки, которая сегодня делает недоступной коммерческую ипотеку. По этой же причине — запредельной стоимости кредитов — сложности сегодня с продажами всех дорогостоящих товаров, которые чаще всего покупают с использованием заемных средств.

G: Как председатель «Деловой России», расскажите, с каким запросом сегодня чаще всего приходят предприниматели. Какие проблемы удается решить через объединение?

Д.Т.: Основной запрос предпринимателей — повышение эффективности работы предприятий. Они хотят изучить и повторить успешный опыт коллег, чтобы минимизировать издержки, более оптимально выстроить технологические и управленческие процессы.

Еще один запрос — новые контакты для реализации совместных проектов. В регионе не так уж много квалифицированных подрядчиков. Поэтому специализированным компаниям нужно объединяться, чтобы наращивать число проектов, скорость и качество их реализации за счет кооперационных связей.

В пермской «Деловой России» уже работает Альянс проверенных подрядчиков. Он был создан в 2020 году при строительном комитете пермского отделения организации. Сегодня в Альянс проверенных подрядчиков входят 19 компаний. Они предоставляют весь спектр услуг по строительству и благоустройству: от разработки концепции нового объекта до ввода готового здания в эксплуатацию. Наиболее знаковые проекты, которые уже реализовал альянс,— строительство ТЦ «iMALL Эспланада» и реконструкция стадиона «Энергия» в Перми.

Пермская «Деловая Россия» инициировала создание Клуба экспортеров. Экспортные условия постоянно меняются: и география, и пошлины, и система банковских оплат. Поэтому важно делиться опытом, узнавать у коллег, как оперативно решить все эти вопросы.

«Деловая Россия» недавно организовала федеральный подкомитет по реинжинирингу. Его цель — консолидация опыта и компетенций в сфере реверс-инжиниринга, ускорение процессов импортозамещения. Подкомитет займется созданием реестра компаний-членов «Деловой России», приобретающих запчасти, инструменты и принадлежности за рубежом, и реестра компаний, специализирующихся в области реверс-инжиниринга ЗИП и реинжиниринга оборудования. Также будет создан реестр компаний, которые могут обеспечить трансфер технологий, адаптируя свои производственные линии под потребности внутренних заказчиков.

G: Удалось ли российским производителям техники занять место ушедших иностранных брендов?

Д.Т.: Первое время после ухода с рынка иностранных брендов российские аграрии, и КФХ, и крупные агрохолдинги, занимали выжидательную позицию. Зарубежные бренды сформировали у них высокие требования к техническому уровню оборудования и сервису.

Но через три года ситуация начала меняться. Сегодня крупные агрохолдинги уже смотрят на российскую технику. Им необходимы гарантии своевременной поставки запчастей, понятный сервис, а все это сегодня уже есть у российских производителей. КРМЗ всегда придерживался такого подхода, и сейчас, получается, нам открылись новые рыночные возможности. Более того, сейчас по запросу крупных агрохолдингов мы рассматриваем варианты участия в проектах локализации техники зарубежных брендов.

G: Как вы оцениваете агропромышленный потенциал региона и уровень внедрения инновации в сельском хозяйстве?

Д.Т.: Агропромышленный потенциал Пермского края — в области молочного животноводства, а это приоритетное направление российского сельского хозяйства в целом. Государство ставит задачу увеличить производство молока на 5 млн тонн к 2030 году. В прошлом году на рынке был дефицит молока, поэтому правительство РФ предложило дополнительно выделить Минсельхозу в 2025 году 40 млрд руб. на финансирование инвестиционных проектов, в том числе в молочном и мясном животноводстве.

Рост АПК как отрасли сегодня возможен только за счет инноваций, за счет них же сами хозяйства могут зарабатывать и процветать. Это касается и КФХ, и крупнейших российских агропредприятий.

Беседовала Ирина Суханова