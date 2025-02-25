Пермский промокод

По итогам 2024 года индекс промпроизводства в Прикамье показал рост, но развитие некоторых отраслей существенно замедлилось. Ряд компаний переносят срок реализации своих проектов или вообще отказываются от них. Участники рынка говорят о дисбалансе в развитии «военного» и «гражданского» секторов промышленности. Представители последнего отмечают высокую закредитованность предприятий, которым сложно конкурировать по зарплате с госкомпаниями и «оборонкой». Они полагают, что долго такая ситуация в экономике сохраняться не может.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индекс промпроизводства в металлургической отрасли снизился на 13,3%

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Индекс промпроизводства в металлургической отрасли снизился на 13,3%

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Статистическая безгрешность Согласно данным Росстата, индекс промышленного производства в Пермском крае в январе — декабре 2024 года вырос на 5,5%, в позапрошлом году этот показатель составил 5,2%. По данным отчета о социально-экономическом положении региона, в обрабатывающей промышленности индекс производства вырос на 8,4%. Наибольший рост заметен у производителей автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов (101,8%), изготовителей изделий из кожи (30,3%), производителей химических веществ (13,8%), а также электронных и оптических изделий (10,5%). Следует отметить, что по росту общего индекса промпроизводства Пермский край примерно сопоставим с соседними регионами. Так, в Свердловской области этот показатель вырос на 4,7% (в обрабатывающих производствах — 5,9%), в Нижегородской области 3,3% (в обрабатывающих производствах — 3,1%).

В то же время в некоторых отраслях рост индекса производства замедлился. Например, в 2023 году производство компьютеров, электронных и оптических изделий в регионе увеличилось на 58%, по итогам прошлого года — на 10,5%. В 2024 году производство электрического оборудования снизилось на 22%, тогда как в 2023-м рост по этому направлению составлял 56%. Похожая ситуация наблюдается и в металлургической промышленности Прикамья. Индекс промпроизводства в отрасли снизился на 13,3%, хотя годом ранее был зафиксирован рост сразу на 21%.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов полагает, что небольшие изменения индекса промышленного производства скорее связаны с общими изменениями в экономике и ее цикличностью, а не с достижением пика роста. «Не исключено, что по мере наступления нового цикла можно ожидать изменения индекса промпроизводства, увеличения его объемов. На это может также повлиять и изменение мер регулирования в промышленности. В первую очередь это относится к мерам поддержки со стороны государства, например по государственным закупкам и помощи экспортерам»,— считает эксперт.

Налоговый зачет По итогам прошлого года Пермский край стабильно занимал первое место в ПФО по поступлениям в федеральный бюджет (рост на 73,1%). По поступлениям в консолидированный бюджет страны Прикамье удерживает вторую позицию после Республики Татарстан. Наибольший рост поступлений обеспечен за счет налога на добычу полезных ископаемых (+84,7%). Это связано с одновременным увеличением цены на нефть и ростом курса доллара, а также увеличением ставки НДПИ на нефть.

В то же время налоговый орган наблюдает незначительное снижение поступлений налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет Пермского края (–4%). Как рассказала «G — Экономика региона» руководитель УФНС по Пермскому краю Наталья Гурова, всего поступления по этому налогу составили 88,3 млрд руб. По словам госпожи Гуровой, отрицательную динамику поступлений налога на прибыль продемонстрировали организации, занятые в сфере нефтепереработки (91,7% к аналогичному периоду прошлого года), производители химических веществ (85,7%), изготовители машин и оборудования (98%). Тем не менее по некоторым отраслям промышленности фиксируется рост поступлений. Например, по организациям, занимающимся добычей полезных ископаемых, поступления в консолидированный бюджет края по итогам прошлого года составили 18,4 млрд руб. (рост на 17,9%), по нефтегазовым компаниям — 17 млрд руб. (рост на 18,1%). Практически в три раза выросли поступления от предприятий пищевой промышленности.

«Снижение прибыли может быть связано с несколькими причинами. Во-первых, это может быть обусловлено ростом стоимости товаров и услуг, которые используют компании в своей деятельности. Во-вторых, могла вырасти конкуренция, что привело к снижению объемов продаж и, соответственно, к уменьшению прибыли. В-третьих, на уменьшение прибыли могли повлиять изменение регулирования и ситуация в экономике, изменения курсов валют и ключевой ставки»,— говорит Дмитрий Баранов.

Кредиторская заложенность Замедление роста некоторых отраслей экономики происходит на фоне снижения кредитования крупного бизнеса в регионе. По данным отделения по Пермскому краю Уральского ГУ Центробанка РФ, в 2024 году объем выданных кредитов крупным предприятиям Пермского края по сравнению с предыдущим годом сократился на 12,1% и составил около 470 млрд руб. «Во многом это эффект высокой базы: в июне 2023 года банки выдали заемщикам Пермского края кредитов на сумму почти 110 млрд руб.— в три раза больше, чем в среднем за другие месяцы. Часть из этих средств была направлена на замещение кредитов в иностранных банках. В 2024 году такого уже не было»,— рассказали «G — Экономика региона» в отделении.

При этом представители ЦБ фиксируют рост портфеля корпоративных кредитов, его объем за прошлый год увеличился на 13,8% и составил почти 900 млн руб. Высокий темп прироста сохранялся благодаря льготному кредитованию, направленному на поддержание структурной перестройки экономики и выполнение госзаказа. Центробанк отмечает и возросшую инвестиционную активность крупных предприятий региона. С января по сентябрь 2024 года объем инвестиций в основной капитал увеличился более чем на 31% — свыше 305,6 млрд руб. Эта цифра выше расходов консолидированного бюджета Пермского края, которые составили за прошлый год 295 млрд руб.

Рост инвестиционной активности, по данным аналитиков отделения Центробанка, произошел за счет почти двукратного увеличения суммы привлеченных средств. Речь идет о средствах других организаций (рост в три раза), федерального бюджета (рост 56%), а также краевого бюджета (13%). Объем банковских кредитов, которые выдаются для инвестиций в основной капитал, в 2024 году почти не изменился и составил 9,4 млрд руб., но его доля в общем объеме снизилась с 15% до 8%. При этом доля привлеченных средств в общем объеме таких инвестиций выросла с 28% до 41%.

Дисбаланс сил Несмотря на фиксируемый рост инвестиционной активности, некоторые компании «переносят вправо» срок реализации своих проектов, в том числе признанных приоритетными. Речь идет как о сравнительно небольших бизнесах, так и о крупных предприятиях. Иногда предприниматели в силу различных причин вообще отказываются от проектов. Так, в прошлом году владельцы ООО «Пермский завод „Звезда“», резидента ОЭЗ «Пермь», выставляли на продажу проект строительства в особой экономической зоне производства оборудования для нефтегазовой промышленности. Источники предполагали, что такое решение связано с ростом затрат на его реализацию.

На два года увеличился срок реализации проекта ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» по расширению производства. На такое же время комиссия продлила срок реализации приоритетного инвестпроекта оборонного АО «Пермский завод „Машиностроитель“», который предполагает ввод новых мощностей для изготовления компонентов «гражданского» двигателя ПД-8. Неясными остаются планы ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация) по строительству на территории ОЭЗ «Пермь» нового комплекса по производству авиадвигателей. Параметры проекта неоднократно менялись. В конце года одни источники говорили, что ОДК решила заморозить проект до мая. Другие утверждали, что корпорация, напротив, заинтересована построить больше сборочных площадей, чем планировала изначально. На запрос о планах относительно нового производства на территории ОЭЗ «Пермь» в ОДК не ответили.

Пермские предприниматели полагают, что промышленники находятся в «очень неравной ситуации». «Если говорить про машиностроение, то производителей можно условно разделить на тех, кто работает с госзаказом, и тех, кто занимается производством гражданской продукции,— рассказывает бизнесмен, совладелец одного из промпредприятий.— И если первые могут рассчитывать на прямую помощь со стороны государства или материнских компаний, которые помогают справиться с убытками, то в гражданском секторе ситуация другая. Фактически значимую поддержку могут получить лишь немногие. Например, я даже сейчас не могу купить новое западное оборудование и рассматриваю станки, которые продаются на вторичном рынке. Такой дисбаланс в экономике в итоге ни к чему хорошему не приведет».

Генеральный директор ОАО «Краснокамский завод металлических сеток», вице-президент общественной организации «ОПОРА России» Дмитрий Пищальников отмечает, что развитию промышленности в общем и реализации конкретных проектов предприятий препятствует целый ряд факторов. По его словам, все относительно небольшие компании закредитованы по высоким ставкам, при этом сроки погашения кредитов сравнительно небольшие. «У нас нет практики, как, например, в Китае, когда кредит может даваться на десятилетия, а ведь примерно столько окупаются инвестиции в модернизацию промышленных производств,— говорит господин Пищальников.— Кроме того, затраты российских компаний, например на заработную плату, материалы, оборудование, растут, хотя производительность труда сотрудников остается на прежнем уровне. Нужно признать, что нацпроект по ее повышению к каким-то значимым результатам не привел. А если затраты постоянно увеличиваются, а прибыль не растет, то, соответственно, у бизнеса остается все меньше денег на модернизацию».

Дмитрий Астахов