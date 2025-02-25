Замерзли в ожидании

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Суханова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ирина Суханова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2024 году федеральные власти гасили инфляцию. Для этого Центробанк несколько раз повышал ключевую ставку финансирования, делая кредитование невыгодным не только для потребителей товаров и услуг, но и для промышленности, которая развивается, преимущественно используя заемные средства. Такие меры привели к замедлению темпов роста промышленности. В 2023 году индекс промпроизводства в Пермском крае вырос на 5,2%, а в обрабатывающих производствах — на 8,6%. Однако в этом году показатели снижаются по ряду отраслей. Отмечается сокращение инвестиций в производство и заморозка начатых проектов.

Ранее ожидалось, что санкционное давление приведет к появлению импортозамещающих производств, но сегодня уже понятно, что наладить такое производство промышленникам не на что. Если кредитно-денежная политика не сменит курс, то ожидать от промышленников появления новых производств не стоит.