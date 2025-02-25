BP отказывается от целей по возобновляемой энергии в пользу ископаемой
Компания BP сворачивает планы увеличения в 20 раз к 2030 году объемов выработки электроэнергии с использованием возобновляемых источников. Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, глава BP Мюррей Окинклосс объявит об этом официально завтра, 26 февраля.
Фото: Callaghan O'Hare / Reuters
Пересмотреть амбициозные планы BP вынуждена под давлением инвесторов, обеспокоенных более слабыми показателями по сравнению с другими компаниями. За последние два года акции BP подешевели почти на четверть. По итогам 2024 года прибыль BP составила $8,9 млрд, в то время как годом ранее она была $14 млрд. Глава BP уже принял ряд мер, включая сокращение издержек в размере $2 млрд и увольнение 5% сотрудников. Кроме того, компания пересмотрела цели по снижению добычи нефти и газа на 40% к 2030 году. Теперь в планах компании сокращение лишь на 25%, и возможно дальнейшее снижение цели. Как ожидается, компания также объявит о решении продать часть активов и сократить инвестиции в проекты низкоуглеродной энергетики.