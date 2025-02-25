BP отказывается от целей по возобновляемой энергии в пользу ископаемой

Компания BP сворачивает планы увеличения в 20 раз к 2030 году объемов выработки электроэнергии с использованием возобновляемых источников. Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, глава BP Мюррей Окинклосс объявит об этом официально завтра, 26 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Callaghan O'Hare / Reuters Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Пересмотреть амбициозные планы BP вынуждена под давлением инвесторов, обеспокоенных более слабыми показателями по сравнению с другими компаниями. За последние два года акции BP подешевели почти на четверть. По итогам 2024 года прибыль BP составила $8,9 млрд, в то время как годом ранее она была $14 млрд. Глава BP уже принял ряд мер, включая сокращение издержек в размере $2 млрд и увольнение 5% сотрудников. Кроме того, компания пересмотрела цели по снижению добычи нефти и газа на 40% к 2030 году. Теперь в планах компании сокращение лишь на 25%, и возможно дальнейшее снижение цели. Как ожидается, компания также объявит о решении продать часть активов и сократить инвестиции в проекты низкоуглеродной энергетики.

Алена Миклашевская