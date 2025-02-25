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Коммерсантъ FM
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Вручение кинопремии «Ника» пройдет 24 марта

Организаторы российской кинопремии «Ника» сообщили, что 38-я церемония вручения награды пройдет 24 марта. Номинантами на премию за лучший игровой фильм стали «Воздух» Алексея Германа, «Смотри на меня!» Владимира Грамматикова, «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе, а также «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина.

Фото: ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM

Фото: ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM

В категории «Лучшая мужская роль» номинантами стали:

  • Сергей Безруков («Воздух»);
  • Юра Борисов («Кончится лето»);
  • Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»).

В номинации «Лучшая женская роль» представлены:

  • Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»);
  • Анастасия Талызина («Воздух»);
  • Александра Урсуляк («Смотри на меня!»);
  • Алина Ходжеванова («Филателия»).

Национальную премию «Ника» вручает Российская академия кинематографических искусств. Первая церемония награждения прошла в 1988 году. В 2024-м премию получили фильм «Праведник» и его режиссер Сергей Урсуляк, а также актеры Александр Яценко, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд.

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