Вручение кинопремии «Ника» пройдет 24 марта

Организаторы российской кинопремии «Ника» сообщили, что 38-я церемония вручения награды пройдет 24 марта. Номинантами на премию за лучший игровой фильм стали «Воздух» Алексея Германа, «Смотри на меня!» Владимира Грамматикова, «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе, а также «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM Фото: ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM

В категории «Лучшая мужская роль» номинантами стали:

Сергей Безруков («Воздух»);

Юра Борисов («Кончится лето»);

Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»).

В номинации «Лучшая женская роль» представлены:

Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»);

Анастасия Талызина («Воздух»);

Александра Урсуляк («Смотри на меня!»);

Алина Ходжеванова («Филателия»).

Национальную премию «Ника» вручает Российская академия кинематографических искусств. Первая церемония награждения прошла в 1988 году. В 2024-м премию получили фильм «Праведник» и его режиссер Сергей Урсуляк, а также актеры Александр Яценко, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд.