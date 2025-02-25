Вручение кинопремии «Ника» пройдет 24 марта
Организаторы российской кинопремии «Ника» сообщили, что 38-я церемония вручения награды пройдет 24 марта. Номинантами на премию за лучший игровой фильм стали «Воздух» Алексея Германа, «Смотри на меня!» Владимира Грамматикова, «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе, а также «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина.
Фото: ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM
В категории «Лучшая мужская роль» номинантами стали:
- Сергей Безруков («Воздух»);
- Юра Борисов («Кончится лето»);
- Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»).
В номинации «Лучшая женская роль» представлены:
- Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»);
- Анастасия Талызина («Воздух»);
- Александра Урсуляк («Смотри на меня!»);
- Алина Ходжеванова («Филателия»).
Национальную премию «Ника» вручает Российская академия кинематографических искусств. Первая церемония награждения прошла в 1988 году. В 2024-м премию получили фильм «Праведник» и его режиссер Сергей Урсуляк, а также актеры Александр Яценко, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд.