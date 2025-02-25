Начальник иркутского гидрометцентра заподозрен в присвоении премий подчиненных

Сотрудниками второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФБГУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Азата Насырова. Как сообщает пресс-служба ведомства, он подозревается в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества), ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По версии следствия, руководитель гидрометцентра без оформления приказа назначал работникам премии. По предварительной договоренности с сотрудниками часть средств он забирал себе. В декабре 2024 года он подобным образом похитил порядка 200 тыс. руб.»,— отмечается в сообщении.

Дело возбуждено по результатам рассмотрения материалов регионального УФСБ. По месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски. В СКР также уточняют, что подозреваемому пока не предъявлялось обвинение.

Влад Никифоров, Иркутск