Росморпорт взыскал штраф с Ейского порта за срыв ремонта причалов

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск ФГУП «Росморпорт» о взыскании штрафа в размере 423,6 тыс. руб. с АО «Ейский морской порт» за невыполнение ремонтных работ арендованных причалов в установленный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в 2008 году стороны заключили договор аренды грузовой площади 44,3 тыс. кв. м, включающей четыре причала. Срок аренды составил 49 лет. В феврале 2021 года ООО «ТехноРесурсИнтернешнл» провело техническое освидетельствование причалов и выдало четыре извещения о необходимости проведения ремонтных работ до 1 марта 2024 года.

В январе 2024 года «Росморпорт» направил арендатору уведомление о необходимости выполнения ремонта в указанный срок, однако ответа не получил.

Суд установил, что, согласно договору, именно арендатор отвечает за эксплуатацию объекта и проведение необходимых ремонтных работ. Аргументы ответчика о самостоятельном определении объема и сроков ремонта были отклонены. Обжаловать решение суда первой инстанции в апелляционном порядке АО «Ейский морской порт» не удалось.

Наталья Решетняк