ВЦИОМ: более половины опрошенных россиян мечтают о многодетной семье

ВЦИОМ представил результаты опроса о репродуктивных установках россиян. В «идеальных условиях, без учета нынешних условий жизни» 30% опрошенных россиян хотели бы иметь двух детей, 31% — трех, 22% — четырех и более, говорится в материале центра. Отмечается, что рождаемость в России «остается низкой, несмотря на усилия властей», но «артикуляция идеи многодетности как новой нормы» все же «дает свои плоды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среди опрошенных 18-24 лет четырех и более детей хотели бы иметь 13%, троих детей — 31%, двух — 37%. В возрастной категории 25-34 лет двух или трех детей хотели бы иметь 33% и 36% опрошенных, четырех и более — 16%. В материале центра отмечается, что женщины «в идеале» хотели бы ограничиться двумя детьми, а мужчины оказались «более восприимчивы к новым ориентирам» и в 1,8 раза чаще хотят иметь четырех и более детей.

ВЦИОМ отмечает, что тезис «идеальная семья — многодетная» укрепляется во всех возрастных группах, особенно среди молодых людей 18-24 лет. По сравнению с 2017 годом число опрошенных в этой возрастной категории, назвавших «идеальной» многодетную семью, увеличилось в 1,4 раза.

В январе 2024 года президент Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки, согласно которому многодетной считается так семья, в которой трое и более детей. Тогда же вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что число многодетных семей за пять лет выросло на 27%. Количество семей, где воспитываются трое и более детей, по ее словам, составило 2,3 млн.

Полина Мотызлевская