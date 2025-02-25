«Яндекс» выложил пятое поколение YandexGPT Lite в открытый доступ

Российская компания «Яндекс» (MOEX: YDEX) представила обновленную YandexGPT 5 Lite Pretrain — облегченную версию новой генеративной нейросети, об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе компании. Модель доступна для скачивания на бесплатном сервисе HuggingFace.

Новая модель умеет качественнее писать код, допускает меньше фактических ошибок, чем модель четвертого поколения, а также лучше решает математические задачи. В среднем YandexGPT 5 Lite работает лучше предыдущей версии на 15,7 п. п.

Базовая версия модели имеет обширные знания о мире, понимает контекст и закономерности языка. GPT 5 Lite обучали на русскоязычных и англоязычных текстах, коде, вычислениях и других данных общим объемом 15 трлн токенов — около 2,5 млрд веб-страниц.

Нейросеть можно адаптировать под любые нужды. Она имеет широкое применение и может быть использована в разработке, бизнесе и научных исследованиях. Кроме того, YandexGPT 5 Lite не требует больших вычислительных мощностей.

Ранее «Яндекс» представил мощную версию нового поколения ИИ — YandexGPT 5 Pro, об этом сообщил РБК. Пользователям она доступна в чате с голосовым помощником «Алиса» и на платформе Yandex Cloud для представителей бизнеса.

Почему ожидания от ИИ пока что выглядят сильно завышенными — «Генерация бурных идей».

Олег Козырицкий