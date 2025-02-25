За период снегопадов пермским подрядчикам предъявлено более 6,6 млн рублей штрафных санкций

Сегодня на заседании Пермской городской думы депутаты заслушали доклад замглавы Перми Дмитрия Галиханова об устранении нарушений по зимнему содержанию территории Перми, выявленных в результате мониторинга улиц в январе этого года. Напомним, в январе рабочая группа Пермской городской думы по контролю за реализацией полномочий в сфере дорожной деятельности и благоустройства провела инспекцию городских улиц и проверила качество уборки снега, вывоза мусора и чистки кровель. Больше всего нареканий у депутатов вызвали Индустриальный и Ленинский районы Перми. Народные избранники обратили внимание на некачественную уборку тротуаров, дворов, внутриквартальных проездов, парковочных карманов, пешеходных переходов, парковок и мест возле социальных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Дмитрий Галиханов доложил, что администрацией Перми приняты незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений. «В настоящее время все нарушения устранены в полном объеме. Работы проводились в рамках заключенных муниципальных контрактов. Ежедневно было задействовано в среднем 215 единиц техники и 140 человек дорожных рабочих»,— отметил чиновник.

За период снегопадов пермским подрядчикам предъявлено более 6,6 млн штрафных санкций, сообщил господин Галиханов. Он отметил, что по состоянию на 20 февраля этого года выпало 58 см снежных осадков, причем 33 см — в первые 15 дней года. За прошедшее время на портал «Управляем вместе» поступило более 7 тыс. обращений от граждан по поводу уборки снега.

Депутат Владимир Плотников, комментируя выступления замглавы Перми, сообщил, что замечания рабочей группы не были оставлены без внимания и администрация приняла меры по устранению нарушений.

«Тем не менее мы каждый год возвращаемся к вопросу содержания улично-дорожной сети города»,— отметил господин Плотников. Он напомнил, что в ноябре мэрия рапортовала о готовности к содержанию города, но в декабре и январе традиционно начинаются сбои с уборкой и вывозом снега, а также в борьбе с гололедом.

«Чудес не бывает. Зимой всегда выпадает снег, а перепады температур приводят к гололеду. Так почему рабочая группа, депутаты городской думы должны постоянно напоминать, что надо делать, и показывать, где нужно что-то исправить?» — спросил депутат. Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин согласился, что надо сделать так, чтобы вопросов к администрации по этой тематике «в принципе не было».