Экс-врио главы комитета дорожного хозяйства Челябинска будут судить за взятку

Калининский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего временно исполняющего обязанности председателя комитета дорожного хозяйства (КДХ) города Дмитрия Шиляева. Его обвиняют в получении взятки от сотрудника ООО «Уралдорстрой», сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, с июня по сентябрь 2022 года ООО «Уралдорстрой» выполняло ремонт участка Западного шоссе, от Шершневской плотины до границы Челябинска. Работы проводились в рамках муниципального контракта, заключенного с комитетом дорожного хозяйства. Стоимость работ составляла 29 млн руб.

Следствие считает, что Дмитрий Шиляев, работая на тот момент замначальника отдела капитального строительства КДХ, получил через посредника 30 тыс. руб. от заместителя директора подрядной организации. Взамен он скрыл факты выявленных дефектов на автодороге, а также не выдал предписание о временной приостановке работ.

На имущество обвиняемого стоимостью более 870 тыс. руб. наложен арест. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение через посредника взятки).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Дмитрий Шиляев был задержан в мае 2024 года. На тот момент он занимал должность временно исполняющего обязанности председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска.

В январе 2025 года был осужден владелец и директор ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян. Центральный районный суд Челябинска признал его виновным в даче взятки сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдару Галямову. Нвера Колозяна приговорили к пяти годам колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. Суд установил, что предприниматель дал взятку в виде асфальта, услуг имущественного характера и денег на сумму более 8 млн руб. в обмен на приемку некачественных работ по госконтрактам.