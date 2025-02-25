Ученому-физику СО РАН дали условный срок по делу о фальсификации научных отчетов

В Новосибирске сегодня завершился суд над ученым Олегом Кабовым, заведующим лабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН. По статье УК о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) ему назначили пять лет условно с испытательный сроком три года, передает корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда. Также он должен возместить ущерб в размере 7,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Кабов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Олег Кабов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В основу уголовного дела легли материалы новосибирского УФСБ. По материалам следствия, в 2014 году Минобрнауки РФ и Институт теплофизики заключили соглашение о предоставлении субсидии на проведение научных работ в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014–2020 годы». Основной целью проекта, который возглавил завлабораторией Олег Кабов, являлось создание экспериментального образца испарительной системы охлаждения теплонапряженных элементов. Следствие считает, что ученый сфальсифицировал научные отчеты, и присвоил часть средств, выделенных на проведение исследований. Из 26 млн руб., которые получил Институт теплофизики, около 7,2 млн руб. якобы были похищены. Прокуратура запросила для завлабораторией семь лет заключения.

Защита утверждает, что обвинения в фальсификации необоснованны, а в рамках работы по проекту было сделано несколько научных изобретений. Олег Кабов считает, что проведенная по делу научно-техническая экспертиза, которая легла в основу обвинения, свелась лишь к выявлению несоответствия ГОСТам при оформлении отчетности. Кроме того, адвокаты ставили под сомнения квалификацию специалистов, работавших над экспертизой.

В апреле 2024 года по делу началось судебное следствие.

Илья Николаев